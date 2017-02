Washington D.C.. Muren mellem Mexico og USA kommer til at koste 21,6 milliarder amerikanske dollar. Det svarer til mere end 140 milliarder danske kroner. Og det vil tage tre et halvt år at bygge muren.



Den meget omtalte mur har været et af den amerikanske præsident, Donald Trumps, helt store valgløfter og har ført til massiv kritik af den nytiltrådte præsident.

Formålet med muren er ifølge Donald Trump at dæmme op for illegal indvandring.

I en endnu ikke offentliggjort rapport fra ministeriet for indenlandsk sikkerhed i USA kan man ifølge nyhedsbureauet Reuters læse, at muren er planlagt til at være en blanding mellem et hegn og en decideret mur.

Rapporten ventes at blive fremlagt en af de kommende dage, skriver Reuters torsdag amerikansk tid.

Muren bliver langt dyrere, end der først var lagt op til. I løbet af Donald Trumps valgkamp lød det, at prisen på muren ville være omkring 12 milliarder dollar.

Imens har den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, tidligere anslået, at prisen ville være 15 milliarder dollar.

Men ifølge rapporten lyder prisen nu altså på 21,6 milliarder dollar.

De øgede omkostninger for etableringen af muren skyldes blandt andet, at en del af muren vil blive bygget på privat område, og den amerikanske stat er derfor nødt til opkøbe land.

Etableringen af muren begynder efter planen til september, men allerede nu er planlægningen i gang. Byggeriet vil foregå i tre etaper, og når muren efter planen står færdig i 2020, vil den dække 2000 kilometer af grænsen mellem USA og Mexico.

Den første del af muren vil blive bygget i El Paso i Texas og i San Diego i Californien.

Finansieringen af muren ligger endnu ikke fast.

I rapporten står der, at muren vil blive opført for de amerikanske skatteborgeres penge.

Der er dog samtidig lagt op til, at Mexico skal betale en del af muren i form af en ny skat, der vil blive pålagt importerede varer fra Mexico.

Det Hvide Hus har ikke ønsket at kommentere oplysningerne fra rapporten.

/ritzau/