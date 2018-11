Rask har overvundet syg sæsonstart

FODBOLD: Hobro IK er stadig på sidstepladsen i Superligaen efter fredagens nederlag, men en spiller især kunne stå med oprejst nederlag efter kampen mod OB.

Målmand Jesper Rask var for fjerde gang på de seneste fem kampe en af holdets absolut bedste spillere, og keeperen glæder sig over, at han er kommet over en for ham særdeles skidt sæsonstart.

- Ja, jeg er da i hvert fald begyndt at redde nogle flere bolde, siger han med et lille grin til spørgsmålet, om han har lavet noget om.

- Jeg vil sige, at jeg er blevet bedre til bare at koncentrere mig om fodbolden. Jeg har kigget indad og forsøgt at sortere alt larmen fra omverdenen fra og bare koncentreret mig om at spille fodbold. Og det har da helt klart haft en gavnlig effekt, siger Jesper Rask.

Fredag aften diskede han op med fem klasseredninger, og han havde et stort ansvar for, at nederlaget på Fyn ikke blev større.

- Jeg var ærgerlig over, at den første gik ind, men jeg så den sent, og så var den bare godt sparket. Det må man erkende, siger han.

Hobro IK kan allerede tirsdag tage revanche mod OB. Her er det fynboerne, der gæster Hobro i Sydbank Pokalen.