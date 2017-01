Is og sne har sænket hastigheden

De skal desuden kunne besvares "på grundlag af information, der er umiddelbart tilgængelig for ministeren".

Den frist overholder ministrene næsten. Den gennemsnitlige svartid var 6,3 hverdage i det forgangne folketingsår. Det er en lille stigning fra det forrige folketingsåret, hvor ministrene i gennemsnit svarede inden for 6,2 hverdage.

Paragraf 20-spørgsmålene er opkaldt efter den paragraf i Folketingets forretningsorden, som de stilles efter. Den siger, at ministrene skal svare inden for seks hverdage.

Også anden- og tredjepladsen over årets mest spørgelystne medlemmer indtages af socialdemokrater, nemlig Lea Wermelin med 47 spørgsmål og Rasmus Prehn med 44 spørgsmål.

Tre socialdemokrater er de flittigste til at stille spørgsmål til ministre

