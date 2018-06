Rasmus Jarlov bliver ny erhvervsminister

KØBENHAVN: Få timer efter at Brian Mikkelsen (K) meddelte sin afgang som erhvervsminister, har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udpeget hans afløser.

Det bliver De Konservatives forsvarsordfører Rasmus Jarlov, der overtager posten efter 52-årige Brian Mikkelsen. Det oplyser Statsministeriet i en meddelelse onsdag aften.

Brian Mikkelsen har sagt ja til posten som direktør i Dansk Erhverv.

Med udnævnelsen har Rasmus Jarlov gjort lynkarriere på Christiansborg.

De Konservatives formand Søren Pape Poulsen skriver på Twitter om valget af ny minister:

- Rasmus er en fantastisk kapacitet, der både driver egen virksomhed, har en fortid i Novo Nordisk og underviser på CBS. Og vigtigst af alt har han hjertet og værdierne på rette sted. Tillykke!, skriver Pape.

Den 41-årige Jarlov blev valgt ind i Folketinget ved seneste valg i 2015, og siden har han især gjort sig bemærket som en kontant forsvarsordfører.

Jarlov var opsigtsvækkende med til at trække De Konservative ud af forsvarsforliget, da han mente, at Danmark indkøbte for få kampfly.

Dermed var han med til at bryde mange års tradition for, at et af Folketingets mest forsvarsvenlige partier altid er med i forliget om forsvaret.

Den Konservative enegang skabte dengang frustration blandt andre partier i blå blok.

Siden har flere beregninger dog understøttet Jarlovs pointe om, at antallet af kampfly er så lavt, at flyene skal være mange timer i luften for at kunne indfri de ønskede opgaver.

Også som yngre politiker har Rasmus Jarlov gjort sig bemærket med en aktivistisk linje.

Sammen med en anden ung konservativ, Jakob Næsager, forsøgte han i 2008 flere gange at komme ind i Ungdomshuset i København, men blev smidt ud.

Det var et forsøg på at understrege hykleriet hos Ungdomshuset brugere, der talte om mangfoldighed, men ikke ville åbne døren for de unge konservative.

Målet var også at vise Københavns Kommune, at Ungdomshuset ikke levede op til driftsaftalen for huset.

Fra torsdag 12:30 skal Jarlov dog lægge aktivismen på hylden. Her præsenterer statsministeren den nye erhvervsminister for dronning Margrethe på Amalienborg.

Kort efter er det formelt slut i dansk politik for Brian Mikkelsen. Han udtræder af regeringen og modtages i afskedsaudiens på Amalienborg klokken 13.00.

Efter besøget hos dronningen skal den afgående erhvervsminister overdrage ministeriet til den nye. Det sker klokken 14.00 i Erhvervsministeriet.

Brian Mikkelsen flytter dog kun et stenkast væk fra ministeriet til sit nye job i Dansk Erhverv, hvor han formentlig også vil få en del at gøre med sine tidligere medarbejdere i ministeriet.

Ud over forfremmelse til Rasmus Jarlov betyder rokaden også, at børne- og socialminister Mai Mercado (K) træder endnu et skridt ind i magtens centrum.

Hun overtager Brian Mikkelsens plads i regeringens magtfulde koordinationsudvalg.

Rasmus Jarlov indtræder som ny erhvervsminister i regeringens økonomiudvalg og i de øvrige regeringsudvalg, som Brian Mikkelsen var medlem af.

Dermed får han og Mai Mercado tunge poster ved siden af De Konservatives formand Søren Pape Poulsen. Nu skal de løfte arven efter Brian Mikkelsen.

/ritzau/