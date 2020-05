Rasmus Jarlov sygemeldes fra Folketinget

KØBENHAVN:Rasmus Jarlov, folketingsmedlem for De Konservative, bliver sygemeldt fra Folketinget frem til sommerferien grundet en betændelsestilstand i kroppen.

Det skriver han på sin Facebook-profil.

- Jeg har en inflammation i kroppen, som jeg har været indlagt med på hospitalet flere gange i de sidste måneder, og som er alvorlig, hvis ikke den bliver behandlet ordentligt nu, hvilket kræver medicin og desværre er uforeneligt med at passe arbejdet i Folketinget de næste måneder, skriver Rasmus Jarlov.

Hanne Bjørn-Klausen, der er kommunalbestyrelsesmedlem i Herlev Kommune, træder ind som suppleant.

Rasmus Jarlov skriver yderligere, at han forventer at komme sig helt over sygdommen.

- Det er nyt for mig og bestemt ikke med min gode vilje, men der er ikke nogen vej udenom, hvis jeg skal blive rask. Prognosen er god, og både jeg og min læge forventer, at jeg bliver 100 procent rask igen.

Rasmus Jarlov blev valgt ind i Folketinget ved valget i 2015. Han har tidligere været suppleant.

Han nåede i et år - fra juni 2018 til juni 2019 - at være erhvervsminister i den tidligere VLAK-regering.

Rasmus Jarlov skriver yderligere, at han vil drosle ned i den periode, han er sygemeldt.

- Jeg kommer nok fortsat til at være lidt aktiv herinde, da der formentlig trods alt vil være grænser for, hvor meget jeg kan holde mig i ro i disse tider, men ellers vil jeg nok ikke deltage i ret meget og ikke besvare henvendelser, skriver Rasmus Jarlov på Facebook.

Rasmus Jarlov er født i Aarhus og uddannet på Copenhagen Business School (CBS).

Han har før sin politiske karriere været reserveofficer og arbejdet for medicinalvirksomheden Novo Nordisk.

/ritzau/