THY-MORS: Rasmus Søby har spillet sin sidste kamp for Mors-Thy Håndbold - i denne omgang.

Klubben har lavet en lejeaftale med Fredericia HK, som spiller i 1. division, og den sender den 32-årige højreback af sted til trekantsområdet med øjeblikkelig virkning.

- Vi fik en henvendelse fra Fredericia HK, som akut manglede en venstrehåndet bagspiller grundet skader i deres spillertrup. I indeværende sæson har der været sporadisk med spilletid til Søby, og derfor ser vi det som en win-win situation, at vi kan hjælpe Fredericia HK, og samtidig kommer Søby til en klub, hvor vejen til spilletid er kortere, siger Henrik Hedegaard fra bestyrelsen i Mors-Thy Håndbold og tilføjer:

- Vi ønsker ham held og lykke. Vi er fortsat dækket godt ind i højresiden, hvor vi råder over Marcus Dahlin, Lasse Pedersen, Lasse Justesen og unge Nicolaj Spanggaard.

Rasmus Søby kom til Mors-Thy Håndbold i sæsonen 2013/14. Inden da havde karrieren sendt ham vidt omkring i Europa - blandt andet til klubber i Norge, Spanien og Tyskland.

Selv om der er tale om en sportslig tilbagegang, er Rasmus Søby glad for skiftet til den traditionsrige håndboldby.

- Jeg har kontraktudløb efter denne sæson, så jeg har brug for spilletid for at vise mig frem, så jeg kan finde en ny klub. Jeg vil savne drengene og alle fansene på Bette Balkan - det har været sjovt at spille på vores hjemmebane, hvor stemningen og opbakningen altid har været god. Og så vil jeg gerne takke Mors-Thy Håndbold for tre og et halvt gode år, lyder det fra Rasmus Søby.