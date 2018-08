Rasmus Thellufsen: Et tungt nederlag

FODBOLD: Mandag aften tabte AaB på hjemmebane med 1-0 til Esbjerg fB, der scorede på velsagtens den eneste chance, de havde i kampen på Aalborg Portland Park.

Dermed tabte AaB vigtige skridt i topkampen i Superligaen, hvor holdet dumper ned på fjerdepladsen med tre point op til førerholdet FC København.

Mod Esbjerg havde Rasmus Thellufsen AaB’s største chance, da han kom op med et hovedstød i første halvleg på et indlæg fra Kasper Kusk.

- Det ville være første gang med hovedet siden den kamp mod Silkeborg, hvor jeg lavede fire mål, men det er også en god redning, siger han.

- Men det er helt utroligt, at vi ikke kommer af sted med point fra den her kamp, og derfor er det også utroligt tungt lige nu. Vi har nogle problemer med at få skabt noget, når vi kommer tæt under mål, men jeg synes stadig, at der er nogle positive takter i spillet, som vi kan arbejde videre med de kommende uger. Vi ville godt have haft tre point i dag, men overordnet set kan vi godt være tilfredse med den sæsonstart, vi har fået, siger Rasmus Thellufsen.

Meget tyder på, at der bliver masser af aktivitet i transfervinduets sidste dage i AaB.

Angriberen Jannik Pohl og kantspilleren Edison Flores ser ud til at blive solgt, mens der også kommer mindst én spiller ind igen.