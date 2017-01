Bau i hopla for høgene

Bau i hopla for høgene

- Jeg synes, det er dybt rystende. Desværre er det ikke første gang, det er sket, og sidste gang blev der virkelig lovet bod og bedring fra Arriva og Keolis’ side. Jeg synes virkelig, det er betænkeligt, at der ikke er bedre styr på sikkerheden i de busser, og jeg vil følge sagen helt til dørs, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune og formand for Nordjyllands Trafikselskab, kalder sagen "uacceptabel":

I et enkelt tilfælde var bremserne så dårlige, at bussen slet ikke kunne bremse på højre forhjul.

AALBORG: Tirsdag kontrollerede Nordjyllands Politi bremseevnen hos tunge køretøjer under en razzia ved Humlebakken i Aalborg. Resultatet er dårligt nyt for dem, der benytter sig af busserne i byen.

Politiet havde travlt med at skrive sager under tirsdagens razzia. Foto: Lasse Sand Rasmussen

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies