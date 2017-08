Real gav nye klø til Barcelona og snupper

FODBOLD: Real Madrid gav FC Barcelona endnu et gok i nødden, da det hjemme i Madrid blev til en 2-0-sejr i returmødet i finalen i den spanske Super Cup.

Dermed sikrede Real titlen for andet år i træk, mens det også blev til sejr i den europæiske Super Cup for nylig over Manchester United.

Det første opgør i Barcelona blev vundet 3-1, og Barcelona blev derfor ydmyget og besejret med hele 5-1 samlet.

Real Madrid ligner i det hele taget en velsmurt maskine før sæsonstarten i den spanske liga, mens Barcelona leder efter sine ben at stå på.

Neymar skred for nylig som verdens dyreste fodboldspiller, og Ernesto Valverde skal som ny træner finde sig selv og sit hold.

Alt imens forlængede Real-træner Zinedine Zidane forleden sin kontrakt og sikrede kontinuitet.

Zidane måtte dog undvære Cristiano Ronaldo som følge af udvisningen i det første opgør, mens Barcelonas Andres Iniesta var skadet til natteforestillingen, der først var færdig, da onsdag var blevet til torsdag.

Gareth Bale og Isco slappede af på bænken hos Real i hele opgøret, der havde fundet plads til Marco Asensio.

I det første opgør scorede den 20-årige offensivspiller et drømmemål, og efter fire minutter i onsdagens opgør leverede han endnu en perle.

Asensio trykkede af langt ude fra, og hamrede bolden i kassen til 1-0 til Real Madrid.

Barcelona formåede at komme til et par muligheder i de første 20 minutter, men Lionel Messi blev generelt holdt nede, og Barcelona lignede et hold, der havde givet op mentalt efter Reals tidlige scoring.

Gæsterne forholdt sig også passive efter 38 minutter, da Karim Benzema snørede Samuel Umtiti og bankede Real på 2-0.

Messi kan altid stråle, og han sparkede bolden på underkanten af overliggeren efter 52 minutter, og det var Barcelonas største tilbud indtil da.

Kort efter fyrede Benzema kanonen af, men Marc-Andre ter Stegen reddede for Barcelona.

Opgøret faldt naturligt i intensitet og tempo i halvlegens sidste del, hvor der blev skiftet godt ud på begge hold.

Det lignede, at begge trænere allerede kiggede frem mod weekendens sæsonindledning, som Real går i møde med større selvtillid end Barcelona.

