Real Madrid fyrer træner Solari og genansætter Zidane

FODBOLD: Real Madrid har fyret sin træner, Santiago Solari, og ansætter i stedet Zinedine Zidane på en kontrakt frem til sommeren 2022.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Dermed fik Solari mindre end fem måneder på trænerposten i Madrid-klubben, der har haft en meget skuffende sæson.

Nu skal Zidane få klubben på ret kurs. Zidane stoppede som træner for Real Madrid i maj sidste år, efter han havde vundet den tredje Champions League-titel med klubben på lige så mange år.

Den franske legende tager over i klubben med øjeblikkelig virkning og altså midt i en meget turbulent sæson.

Den tidligere landstræner for Spanien Julen Lopetegui indledte sæsonen, men på grund af skuffende resultater blev han fyret i slutningen af oktober.

Derefter kom Solari til. Han fik en god start med lutter sejre, og allerede i midten af november blev han udstyret med en permanent kontrakt, der strakte sig frem til sommeren 2021.

Men succesen skulle ikke vare ved, og særligt et fatalt udlæg på marts gjorde ham yderst fyringstruet, og mandag var det altså forbi for ham.

Det blev besluttet på et bestyrelsesmøde i klubben tidligere mandag.

Real Madrid har inden for kort tid udspillet sine sidste muligheder for at vinde titler i denne sæson.

Realistisk set er Real ude af mesterskabskampen fra positionen som nummer tre, 12 point efter Barcelona, og i Copa del Rey blev holdet elimineret af selv samme Barcelona i semifinalen tidligere på måneden.

I Champions League havde holdet et godt udgangspunkt med en udesejr på 2-1 mod Ajax i ottendedelsfinalen, men Real smed det helt væk med nederlaget på 1-4 i returkampen i Madrid i sidste uge.

Nu er det så igen Zidane-tid. Den 46-årige franskmand var aktiv spiller i Real Madrid fra 2001 til 2006 og var en del af trænerteamet fra 2013 til 2018 - de sidste tre sæsoner som cheftræner.

Zidane bliver præsenteret på et pressemøde i klubben mandag klokken 20.

/ritzau/