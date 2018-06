Real Madrid-legende afløser fyrede Lopetegui ved VM

FODBOLD: 50-årige Fernando Hierro bliver træner for Spanien under VM i fodbold, efter at Det Spanske Fodboldforbund onsdag chokerede ved at fyre landstræner Julen Lopetegui.

Det oplyser fodboldforbundet på Twitter.

Fernando Hierro blev i november sidste år ansat som sportsdirektør for forbundet, en post han tidligere også havde i en længere periode.

Spanien møder fredag Portugal i den første kamp ved VM i Rusland.

Julen Lopetegui blev fyret, efter at det tirsdag kom frem, at Real Madrid har sikret sig træneren efter VM-slutrunden.

Det Spanske Fodboldforbund er utilfreds med den nu fyrede landstræners ageren i sagen.

- Forhandlingerne fandt sted uden information til Det Spanske Fodboldforbund. Vi blev først informeret, fem minutter før pressemeddelelsen blev sendt ud.

- Der er en måde, du skal opføre dig på. Julen har udført stærkt arbejde med holdet, men vi kan ikke acceptere, hvordan han har handlet i denne sag, sagde forbundets præsident, Luis Rubiales, tidligere onsdag på et pressemøde.

Fernando Hierro er en kendt skikkelse i spansk og international fodbold.

Fra 1989 til 2003 spillede han for Real Madrid, hvor han blev en legende.

Fernando Hierro vandt blandt andet fem spanske mesterskaber og tre Champions League-titler med klubben fra den spanske hovedstad.

Han spillede næsten 450 ligakampe og scorede over 100 mål for Real Madrid.

Han nåede også en enkelt sæson i Premier League for Bolton, inden han stoppede karrieren i 2005.

Fra 1989 til 2002 spillede den målfarlige defensivspiller 89 landskampe for Spanien, hvor han scorede 29 mål.

Danskere vil ikke mindst huske 1-0-scoringen på hovedstød mod Danmark 17. november 1993 i en afgørende VM-kvalifikationskamp, hvilket sendte Spanien til VM-slutrunden året efter på Danmarks bekostning.

Fernando Hierro var en del af Spaniens trup ved fire VM-slutrunder fra 1990 til 2002 og to EM-slutrunder fra 1996 til 2000.

Som træner har Fernando Hierro ikke den helt store erfaring at vise frem.

Fra 2014 til 2015 var han assistenttræner i Real Madrid, og fra 2016 til 2017 var han cheftræner i Oviedo.

Nu kastes eksspilleren ind på den største scene af dem alle, når han skal forsøge at føre Spanien til en topplacering ved VM.

Spanierne skal ud over Portugal møde Iran og Marokko i gruppe B. /ritzau/