Rebild Vandværk hædret med natur- og miljøpris

REBILD:Det var en både stolt og glad formand for Rebild Vandværket, Jens Henriksen, som onsdag fik overrakt Rebild Natur- og Miljøpris 2019.

Prisen får Rebild Vandværk, fordi ”vandværket har handlet håndfast og hurtigt ved at købe jord i vandindvindingsområdet, afvikle en juletræskultur på jorden og sikre at arealet fremadrettet bliver anvendt miljørigtigt til gavn for grundvandet og dermed drikkevandet i Rebild”, som det hedder i indstillingen fra Annemarie Eybye,

Formanden for Det Grønne Råd, Anders Bekker, overrakte på vegne af rådet og teknik- og miljøudvalget i Rebild Kommune diplom og præmie til vandværksformand Jens Henriksen og vandværkskasserer Hans Johansen.

- Rebild Vandværk har handlet med rettidig omhu, og der er fundet en god løsning for at beskytte drikkevandet, fremhævede han - og blev suppleret af formand for teknik- og miljøudvalget Kim Edberg Andersen.

- Der bliver større og større fokus på fremtidssikring af vores drikkevandsressourcer i en tid, hvor der jævnligt lukkes vandboringer på grund af nye fund af pesticider, og her har Rebild Vandværk fat i den lange ende, vurderede udvalgsformanden.

Udover Andreas Bekker og Kim Edberg Andersen har også Kim Mark fra Det Grønne Råd og Anna Oosterhof fra teknik- og miljøudvalget i Rebild Kommune med til at udpege Rebild Vandværk til årets Natur- og Miljøpris.

Andre indstillede kandidater var Landsbyrådet og Kersten Bonnen for deres arbejde med ”Naturfællesskab i Landsbyen” og miljøudvalget på Støvring Gymnasium for arbejdet med blandt andet klima.

Med prisen følger foruden et diplom en kontant præmie på 5000 kr.

Håbet er, at prisen til Rebild Vandværk også kan være med til at inspirere andre af kommunens vandværker i deres arbejde med at sikre grundvandet.