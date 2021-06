12 kvinder bag pop op galleri: Har dannet Facebook gruppe for gensidig inspiration

THINGBÆK:Fra i dag tirsdag ved middagstid åbnes dørene til et anderledes galleri på Røde Møllevej nabo til Thingbæk Kalkminer.

Her har en gruppe kvindelige kunstnere de seneste dage haft travlt med at gøre klar til at åbne et pop op galleri i den flere hundrede år gamle møllegård, som mineejer Niels Moes har udlejet til dem.

- Bygningen har indtil maj været lejet ud og var oprindelig privatbolig for tidligere mineejer Hanne Bach-Nielsen. Nu skal den fungere som en slags pop up galleri de næste to måneder frem til 15. august for en stor gruppe kvindelige kunstnere, der som fællesnævner alle er bosat i Rebild Kommune, fortæller Annette Bruun Hansen fra Gravlev, der selv har arbejdet mange år som udøvende kunstner.

Anette Bruun Hansen udstiller selv malerier og tekstilcollager i pop op galleriet. Foto: Henrik Louis

Pop op galleriet har kvinderne navngivet QUNST.

Ud over at alle udstillerne er bosat i Rebild Kommune er de også medlemmer af en fælles Facebook gruppe navngivet Børsterne, der er etableret for at udveksle kunstneriske erfaringer.

Åbent alle ugens syv dage

- Facebook gruppen har endnu flere udøvende kunstnere som medlemmer, men flere har af den ene eller anden årsag været forhindret i at være en del af pop op galleriets debut, fordi det er et krav at kunne indgå i en fælles vagtplan, hvor vi på skift skal stå for at holde åbent. I første omgang er det planen at holde åbent alle uges syv dage fra klokken 12 til 17, og al betaling ved køb af nogle af de udstillede kunstværker kommer rent praktisk til at foregå via mobilepay, påpeger Annette Bruun Hansen og tilføjer:

- I kunstnergruppen har vi også planer om måske at inddrage møllegården delvis åbne garage til en slags arbejdende værksted, hvor publikum kan opleve os kunstnere i aktion.

Officiel åbning på lørdag

Selve åbningen af pop op galleriet QUNST sker i dag onsdag, mens den officielle med en fernisering foregår lørdag eftermiddag klokken 14.

Som den eneste af de 12 kvinder udstiller Lone Bodil Jensen fra Guldbæk ud over sine malerier også forskelligt raku keramik. Foto: Henrik Louis

Frem til 15. august vil gæster have mulighed for at opleve malerier, tekstil-, keramik- og smykkekunst rundt i møllegårdens seks lokaler i stueplan.

Blandt udstillerne er smykkekunstnerne Lone Bodil Jensen og Bettina Svelle fra Skørping, der i forvejen har et tæt samarbejde via kunstgruppen Arte-Fakt.

I lighed med andre medlemmer af Facebook kunstgruppen Børsterne har Lone Bodil Jensen aldrig tidligere mødt mange af de andre deltagere bag pop op galleriet fysisk.

- Indbyrdes fremstiller vi mange slags smykker af forskelligt materiale, og alle er unika ting. For mig personligt er der en rigtig god ting at være en del af Facebook gruppen, både fordi det som tilflytter til Skørping skaber en masse kontaktmuligheder og samtidigt kunstnerisk inspiration ved at høre og se, hvordan andre kunstnere arbejder, erklærer hun.

Dyst om borgmesterportræt

En holdning hun blandt andet deler med Lisbeth Zidore Madsen, der som udøvende kunstner også arbejder som underviser på Rebild Kulturskole.

Underviser på Rebild Kulturskole Lisbeth Zidore Madsen udstiller nogle af sine malerier i møllegården. Foto: Henrik Louis

- Den gamle bygning her er jo også helt ideel som ramme for at udstille vores forskellige kunstværker og samtidigt inspirerer hinanden, understreger hun.

Som repræsentant for kulturskolen er hun medarrangør af en planlagt portrætkonkurrence 14. august i pop op galleriet, hvor alle interesserede uanset kunstneriske evner og alder kan deltage aktivt.

- Her vil borgmester Leon Sebbelin og muligvis andre være portrætemner, og idéen til konkurrencen har vi hentet fra DR’s tilsvarende konkurrence. Eneste forskel er at vores forløber over en enkelt dag, forklarer hun.