Spejderledere smittet: 15 børn sendt i isolation

To spejderledere i Terndrup Spejderne blev tirsdag testet positiv for coronavirus. Spejderlederne havde onsdagen før været sammen med 15 børn fra Mikro- og Minispejderene.

I første omgang fik bestyrelsen for Terndrup Spejderne egentlig at vide fra corona-hotlinen, at børnene kun skulle testes, hvis de udviste symptomer.

Men til formiddag i dag ændrede udmeldingen fra corona-hotlinen sig, så nu skal børnene isoleres, indtil de har et negativt testresultat.

Det fortæller Maria Bonde, som sidder i bestyrelsen for Terndrup Spejderne.

- Vi har skrevet rundt i middags til alle forældre, at de børn som var der den pågældende onsdag skal testes og isoleres, siger Maria Bonde.

På trods af at hotlinen egentlig kun fortalte, at det var de deltagende til arrangementet med spejderlederne, som skulle testes, så har bestyrelsen valgt at forslå, at familierne til de 15 børn følger samme anvisninger.