16 unge flytter ind på nedlagt landsbyskole

KIRKETERP:Efter at have stå delvis tom og ubenyttet hen i efterhånden rigtig mange år efter lukningen i sommeren 2010 er der nu ved at komme liv og aktiviteter i den nedlagte folkeskole i landsbyen Kirketerp.

For 1. marts overtog Tornlund ApS hele bygningskomplekset og den godt 15.000 kvm. store grund.

Bag anpartselskabet gemmer sig Peter Bonde Simonsen og sønnen Tobias, og formålet med købet er at etablere et bo- og dagtilbud specielt målrettet handicappede unge fra 18 år og opefter.

- I forvejen har vi siden 2009 drevet Bo og Behandlingscenter Blokhus, som er et bo- og dagtilbud for handicappede voksne. Vi ønsker nu med købet af Kirketerp Skole at etablere en ny afdeling specielt målrettet unge, som vi hidtil har manglet, forklarer Peter Bonde Simonsen og tilføjer:

- De velholdte skolebygninger fra begyndelsen af 1980’erne og de store grønne udearealer er helt ideelle til formålet. Også set i lyset af at det hele er i et plan, hvilket er en kæmpe fordel for de fremtidige fysisk handicappede beboere.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

Fremover plads til 16 beboere

Det bliver hans hustru Gitte Simonsen, der som nuværende forstander for Bo og Behandlingscenter Blokhus kommer til at stå for ansvaret for den fremtidige drift i Kirketerp.

- Jeg er i stedet ham, der står for en lang række praktiske ting i forbindelse med den igangværende ombygning af skolebygningen samt økonomistyringen, påpeger Peter Bonde Simonsen med et grin.

- Ja vi er i fuld gang med at ombygge og indrette to af skolens fløje til botilbud med otte beboere i hver levegruppe. Det sociale fællesskab og støtten til at leve et selvstændigt og indholdsrigt liv som ung er i højsædet. Kirketerp Skole skal derfor fremover være et levende hus, hvor der er plads til et aktivt ungdomsliv for beboerne med venner, oplevelser, grin, fest og farver, samtidig med at den enkelte lever et selvstændigt voksenliv med mere selvstændighed og ansvar, pointerer Gitte Simonsen og tilføjer:

- Vores ønske er at understøtte de unges selvstændiggørelse på bedste vis i samarbejdet med deres pårørende. Vi har selv en handicappet datter på 22 år og er derfor fuldt bevidste om, at det også kan være en svær proces som forældre at skulle give mere slip på sit unge menneske.

Dagtilbud på samme adresse

Dagtilbuddet specielt målrettet handicappede unge fra 18 år og opefter bliver etableret i den modsatte fløj af skolen med både gymnastiksalen, skolekøkkenet og de kreative værksteder som ramme.

- Fra vores egen datter ved vi nemlig, hvilken stor betydning det har, at et dagtilbud ligger i direkte forbindelse med et botilbud, så de unge kan trække sig tilbage, hvis de ind imellem har behov for det i det daglige. Også de grønne udearealer rundt om skolen, hvor vi også har planer om at etablere et mindre dyrehold, giver masser af aktivitetsmuligheder for de unge, forklarer Gitte Simonsen.

Allerede på nuværende tidspunkt har Bo og Behandlingscenter Blokhus de nødvendige tilladelser til bo- og dagtilbuddet for unge på Kirketerp Skole på plads med Socialtilsyn Nord.

Planlagt åbning i august

- Det eneste, vi nu mangler, er de sidste bygningsmæssige tilladelser fra Rebild Kommune, som vi forventer falder på plads i begyndelsen af august. Det betyder, at vi regner med at åbne i midten eller sidst i august. I den forbindelse ser vi frem til et godt samarbejde med Rebild Kommune samt de nærliggende kommuner. I løbet af kort tid vil vi også invitere alle indbyggerne her i Kirketerp på kaffebesøg, så de kan høre nærmere om vores planer med Kirketerp Skole, når den omfattende ombygning er ved at være afsluttet, påpeger Gitte Simonsen og tilføjer:

- Her vil vi blandt andet fortælle dem, at der ikke bliver tale om stærkt handicappede beboere, hvilke de fysiske rammer slet ikke tillader. Det samme gælder stofmisbrugere på nogen som helst måde.

Når alle 16 pladser i botilbuddet er besat og dagtilbuddet i fuld gang, forventer hun et behov for 25 ansatte bestående af et miks af socialpædagoger. ergoterapeuter og praktisk anlagte medarbejdere samt en afdelingsleder til at drive den nye institution i Kirketerp.