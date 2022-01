170 gratis burgere til alle elever på HCI: Overraskelse på menuen fredag formiddag

HAVERSLEV:Til morgensamlingen fredag på Himmerlandscentrets Idrætsefterskole HCI i Haverslev bebudede medforstander Jens Brix Grønhøj en overraskelse til eleverne ved samlingen senere på formiddagen.

- Stor var elevernes overraskelse og begejstring, da den viste sig at være 170 snackburgere, som byens Sunset Boulevard torsdag aften havde ringet og tilbudt efterskoleeleverne, fortæller han.

Reaktion på corona-isolation

Det er administrerende direktør Jens Broch fra Sunset Boulevard, der står bag idéen til den usædvanlige donation af de 170 burgere til efterskolen.

Franchisetager i Haverslev for Sunset Boulevard Per Ladegaard Jørgensen var straks med på idéen med at donere 170 burgere til byens efterskoleelever. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

- Efter at have læst artiklen forleden i Nordjyske om elevernes midlertidige isolation i en corona boble op til deres skiferie i Norge 23. januar valgte jeg efter aftale med den lokale franchisetager i Haverslev Per Ladegaard Jørgensen at sende 170 burgere i retning af eleverne, så de ikke kommer til at lide alt for meget af burgersult, forklarer direktøren.

170 snackburgere hos Sunset Boulevard klar til afgang til HCI. Privatfoto

Fuld forståelse for forbud

Han erklærer aldrig at have været tilhænger af forbud og ikke overraskende som administrerende direktør for burgerkæden slet ikke af burgere.

- Jeg kan dog godt forstå, at man fra Himmerlands Idrætsefterskole og elevernes side har ønsket at beskytte skiferien ved at lave en corona-boble, selv om vi hos Sunset Boulevard selvfølgelig følger alle regeringens retningslinjer for at undgå smitte. Ikke desto mindre vil vi gerne bidrage til at redde eleverne fra deres burgersult nu, hvor de ikke må besøge de tre lokale burgerrestauranter, erklærer Jens Broch og tilføjer:

- Vi håber, at det lille bidrag fredag formiddag kan hjælpe en smule på afsavnet af burgere, og så glæder vi os til igen at se de unge mennesker i vores restaurant i Haverslev.