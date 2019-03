19-årig trafikdræbt var fra Støvring

HIMMERLAND: Det var en 19-årig kvinde fra Støvring, der blev dræbt i en trafikulykke tidligt lørdag morgen på motorvejen ved Fårup syd for Hobro.

En 18-årig kvinde fra Terndrup blev hårdt kvæstet i ulykken og indlagt på Skejby Sygehus.

Disse to unge kvinder sad begge på bagsædet af ulykkesbilen. Foran sad to 18-årige kvinder fra Aalborg, som fik lettere skader.

Bilen kørte nordpå ad motorvejen, da føreren af ukendte årsager mistede herredømmet over den, så den kom ud i nødsporet, i rabatten og så på den forkerte side af autoværnet.

- Bilen faldt nærmest ned i et hul, hvor der er en vejunderføring, forklarer politikommissær Jørn Nielsen fra Nordjylland Politi i Himmerland.

Politiet fik alarmen om ulykken klokken 6.13 lørdag morgen.

- Men vi er ikke helt sikre på, hvornår den egentlig skete. I første omgang fik vi en anmeldelse om en kvindelig blaffer på motorvejen, men det var jo en af de unge kvinder, der forsøgte at tilkalde hjælp. Der er sikkert flere bilister, der er kørt forbi uden at opdage noget, for man kunne ikke umiddelbart se den forulykkede bil fra motorvejen, siger Jørn Nielsen.

