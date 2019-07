21-årig sigtet: Solgte kæmpeklump hash på rasteplads ved motorvej

AALBORG: I forbindelse med et lukket grundlovsforhør er en 21-årig mand blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have overdraget cirka 20 kilo hash til en eller flere personer.

Grundlovsforhøret fandt sted, efter den 21-årige mand blev anholdt torsdag.

Det fortæller anklager Kim K. Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Da grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, er oplysningerne om efterforskningen begrænset. Men anklageren kan oplyse, at den 21-årige angiveligt skulle have overdraget de 20 kilo hash 22. maj på rasteplads Senhøj Øst ved motorvej E45.

Nægtede sig skyldig

Anklageren kan ikke oplyse, hvorfra den 21-årige stammer.

- Men jeg kan sige, at han nægtede sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling, siger Kim K. Kristensen.

Foruden sigtelsen for overdragelse blev den 21-årige fængslet for at have været i besiddelse af cirka 40 gram hash.

- Han erkendte at have været i besiddelse af de cirka 40 gram hash, fortæller anklageren.