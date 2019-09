24-årige Trine er bedemand: - Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker

Rold: Hvad er dit eget forhold til døden?

Et spørgsmål, man som journalist ikke stiller sine kilder særligt ofte. Især ikke unge. Men 24-årige Trine Blicher Hansen er en kvinde, der kræver særlige spørgsmål. Hun har et job, hvor døden, i bogstaveligste forstand, er en del af hverdagen. Hun arbejder nemlig som bedemand.

- Jeg er faktisk afklaret med døden. Jeg ved, at det kommer til os alle en dag. Det kan vi ikke gøre noget ved, det er sådan, det er. Og jeg synes, vi lige så godt kan få det bedste ud af det, så længe vi er her, forklarer hun.

En del af familien

Det er ikke alle 24-årige, der på samme måde har gjort sig tanker om døden. Men for Trine har døden og ikke mindst arbejdet omkring den været en del af hendes liv i mange år.

Trine Blicher Hansen er så at sige vokset op i miljøet, da forældrene har en begravelsesforretning i Rold.

- Jeg har længe syntes, at det var rigtig spændende. Da jeg gik på handelsskolen, var jeg med ude en gang imellem for at se, om det var noget for mig. Og da jeg var færdig på handelsskolen, begyndte jeg så i lære, fortæller Trine.

- Jeg synes, at det er et spændende arbejde, jeg kan godt lide at arbejde med mennesker. Og hjælpe dem, der er i en svær situation.

De seneste otte år har Trine arbejdet i forældrenes begravelsesforretning, Begravelse Til Fast Pris. Og virksomheden er faktisk et helt familieforetagende. For her går Trine nemlig på arbejde, ikke kun med sine forældre, men også med sin søster og bror.

- Jeg kan rigtig godt lide, at vi arbejder sammen alle fem. Og vi støtter hinanden. Så derfor synes jeg, det er dejligt at komme på arbejde.

Og netop familien er vigtig i et job som bedemand. For selvom Trine er vant til at arbejde med døden, så kan jobbet stadig påvirke hende, når der er tale om for eksempel børn og unge.

- Der kan man mærke, at det påvirker en mere. For det er den helt forkerte rækkefølge, at det er forældre, der skal begrave deres børn, fortæller Trine.

- Hvis vi har et svært dødsfald, snakker vi meget om det med hinanden, i stedet for at vi går med det alene.

Bryder med fordomme

Men selvom jobbet i bedemandsbranchen er kommet naturligt for den 24-årige nordjyde, så er det langt fra alle, der finder det naturligt, at den unge kvinde, der står over for dem, er bedemand.

- Der er mange, der ikke tror, det er rigtigt, og som kan finde på at sige: ”Sådan en dulle som dig kan da ikke være bedemand”, siger Trine.

- De fleste forbinder en bedemand med en ældre mand og ikke en ung, lyshåret pige. Men der har jeg det sådan, at hvis du er imødekommende, åben og venlig, så skal det spille den største rolle. Ikke hvordan man ser ud, siger hun og afslutter:

- Jeg kan rigtig godt lide at stå op til det, jeg laver, og så længe man finder glæde i det, man arbejder med, så synes jeg, det er det, man skal fortsætte som.