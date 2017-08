24 unge skuespillerspirer bag egen musical

BÆLUM: Det er ikke tit, der bliver lavet teater på historier, der er 2000 år gamle. Men det er ikke desto mindre hvad der i disse dage sker bag dørene på Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum.

Sommerferien betyder, at de fleste skoler rundt omkring i landet er tomme et par dage endnu. Men ikke her på Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum. Mandag flyttede 24 musik- og teaterglade unge mellem 13 og 20 år nemlig ind på skolen til fem dages musicalcamp.

Hele ugen har de knoklet, grint og tænkt sammen i næsten døgndrift, mens de har arbejdet på at skabe en 40 minutter lang musical, der bygger på den knap 2000 år gamle bibellignelse om den fortabte søn, der ødsler sine penge væk, men bliver tilgivet af sin far.

Og fredag aften går det så løs med premieren.

Det er første gang, der afholdes musical camp i Bælum og bag står de tre provstier i Rebild, Hadsund og Vesthimmerland, men også unge fra Hobro og Aalborg har fået lov at lege med.

Det er de unge selv, der har stået for at skrive den gamle bibellignelse om til en historie anno 2017. Undervejs har de fået hjælp til dramaturgien af instruktørparret Benedicte og Brian Eriksen Andersen fra Randers.

Premieren fredag aften starter klokken 19 på Østhimmerlands Ungdomsskole og er åben for alle.