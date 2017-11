304 lokale unge kom i demokratiskole

REBILD: 304 unge fra fem af Rebild Kommunes overbygningsskoler deltog forleden i en demokratidag i Støvring arrangeret af Rebild Ungdomsskole.

Flere af kommunens toppolitikere stillede op til livlige debatdueller på Støvring Bibliotek om alt fra alkoholpolitik, transportudfordringer i kommunen og skolepolitik til tanker om en grøn kommune.

Borgmester Leon Sebbelin (RV), Thøger Elmelund Kristensen (S), Lene Aalestrup (K), Tommy Degn (DF), Anette Bruun (SF) og flere andre lokale politikere var sat i stævne i “Speaker’s Corner" - en debatworkshop styret af Rebild Ungeråd.

I en anden workshop skulle de unge selv prøve kræfter som byrådspolitikere og lægge en kampagnestrategi for deres egen valgkamp. De skulle blandt andet vælge tre mærkesager og et navn til partiet.

I endnu en workshop skulle de unge forestille sig, at de sad med hele kommunens budget og kunne prioritere pengene ud fra netop deres mærkesager. De unge fik dermed et større overblik over kommunens indtægter og udgifter og en oplevelse af, hvor svært det er at få et budget til at tilgodese flere områder.

Jens Skov Jørgensen, leder af Rebild Ungdomsskole, er meget begejstret for dagen.

- Vi tror på, at vi på denne måde er med til at gøre unge i Rebild interesserede i at bruge deres stemme i både bogstavelig og overført betydning.

Rebild Ungdomsskole havde til lejligheden sammensat en redaktion på 12 unge til at mediedække dagen gennem både pressemeddelelser og små videoer.

Rebild Ungdomsskole arrangerede dagen i samarbejde med UCN-læreruddannelsen i Aalborg, som leverede lærerstuderende til at undervise i workshops.