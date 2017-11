35 skal ansættes i ny burgerrestaurant

HAVERSLEV: Selv om de stadigvæk mangler meget ved opførelsen af fastfoodkæden Sunset Boulevards nye burgerrestaurant nabo til rundkørslen i Haverslev, så fastholdes den planlagte åbning om blot fem uger, nemlig fredag 15. december.

- Det har mine rådgivere lovet mig, men håndværkerne kommer nok til også at arbejde om aftenen for at nå at blive færdige med burgerrestauranten, påpeger gårdejer Niels Chr. Bisgaard i Mejlby.

Han er bygherre på projektet med opførelse af restauranten på knap 400 kvadratmeter i et plan, der blev indledt i midten af september.

Ladestation for elbiler

Projektet på den knap 4000 kvadratmeter store erhvervsgrund ved rundkørslen i Haverslev omfatter også et ubemandet tankanlæg, vaskehal og en Tesla ladestation for elbiler.

Som bygherre har Niels Chr. Bisgaard indgået en 15-årig lejekontrakt med fastfoodkæden Sunset Boulevard af burgerrestauranten.

Driften af det ubemandede tankanlæg og vaskehal samt ladestation kommer han dog selv til at stå for.

Tankanlæg tidligst til foråret

Hvilket olieselskab der kommer til at levere brændstof til tankanlægget er ikke afklaret på nuværende tidspunkt, da der endnu ikke er indgået nogen kontrakt.

- Så tankanlægget i Haverslev åbner derfor tidligst til foråret, tilføjer han.

Sunset Boulevards nye burgerrestaurant i Haverslev skal drives på franchisebasis af Per Ladegaard Jørgensen fra selskabet PLJ Invest, Aarhus ApS.

De første 10 er ansat

Per Ladegaard Jørgensen har siden byggestarten 17. september haft jobopslag på lokale Facebooksider, hvor han både søger fuldtids- og deltidsansatte samt unge under 18 år.

I alt forventer han ansættelse af 35 personer til burgerrestauranten.

- I øjeblikket er de 10 første ansat, og de næste 14 dage gælder det ansættelse af unge under 18 år. På samme tid overvejer jeg at ansætte fleksjobbere, eksempelvis tre timer dagligt til at hjælpe med rengøring og andre praktiske ting i restauranten, forklarer Per Ladegaard Jørgensen.