400 elever til idrætsfest på Katbakken i Ø. Hornum

Katbakken i Øster Hornum rummer et væld af aktivitetsmuligheder.

ØSTER HORNUM: Beachhåndbold, forhindringsbane og minitennis er bare nogle af de aktiviteter, der er på programmet, når Skoleidrættens Forårsfestival finder sted som endags-festival på Katbakken i Øster Hornum tirsdag og onsdag.

Der er garanti for røde kinder, grin og gode oplevelser, når godt 400 elever fra 4. klassetrin på skoler rundt i hele Rebild Kommune over to dage prøve kræfter med en række idrætsaktiviteter, som de ældste elever fra Sortebakkeskolen i Nørager arrangerer i samarbejde med Rebild Skoleidræt og Dansk Skoleidræt, Nordjylland.

Det er Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden, som står bag Skoleidrættens Forårsfestival, der er et landsdækkende projekt, som i år finder sted 68 steder over hele Danmark.

Målet med festivalerne er at skabe mere bevægelse i skolen og få skoler og lokale aktører til at møde hinanden.

Med skolereformen fra 2014 skal alle elever nemlig være fysisk aktive i gennemsnit 45 minutter i løbet af en skoledag.