400 gæster udeblev fra Kandis julefrokost: - Spontan frygt for coronasmitte

STØVRING:Som mangeårig arrangør af den populære og på forhånd totalt udsolgte julefrokost lørdag aften i Støvring Hallen med folkekære Kandis som leverandør af dansemusikken kom det ikke bag på ledelsen for Støvring Håndbold som arrangør, at det i år ville komme afbud grundet frygten for coronasmitte.

- På forhånd havde vi op til julefrokosten modtaget omkring 200 afbud fra tilmeldte, både fra virksomheder og private, men på selve aftenen var der yderligere omkring 200 gæster, der slet ikke mødte op, forklarer Hans Jørgen Møller som ansvarlig for billetsalget og frivilligt medlem af festudvalget.

Forventer overskud udebliver

Med 400 udeblevne gæster og dermed halvdelen af de oprindelig 800 forventede i Støvring Hallen lørdag aften var der ifølge Hans Jørgen Møller rigeligt med plads på dansegulvet under julefrokosten.

- Det samme gjaldt køen ved barerne i hallen, og generelt forløb julefrokosten rigtig fint uanset at der manglede 400 gæster. Til gengæld forventer Støvring Håndbold ikke et overskud fra barsalget, måske i heldigste tilfælde lander det hele økonomisk på omkring et nul for os, konstaterer han nøgternt og tilføjer:

- For det er alene ved salget i barerne, vi skal hente vores overskud, da deltagerprisen til julefrokosten på de 375 kroner alene dækker omkostningerne til leje af hallen, musikken, maden fra Meny med mere.

Optimist trods mange afbud

Støvring Håndbold har siden 1999 været arrangør af den populære julefrokost i Støvring Hallen med undtagelse af 2020, hvor arrangementet blev aflyst grundet corona.

For håndboldklubben er arrangementet ifølge Hans Jørgen Møller dog ikke afgørende for dens økonomi, men til gengæld en stor hjælp.

Forløbet af dette års julefrokost får hverken ham eller håndboldklubbens ledelse til at overveje helt at aflyse næste års arrangement, hvor Kandis allerede er booket.

- Nej slet ikke, for mange af de virksomheder, der i år har meldt afbud grundet frygt for corona smittespredning, har samtidigt sagt at de er klar til at deltage igen til næste år, bemærker han optimistisk.

For de mange frivillige betød de mange udeblevne gæster, at de efter julefrokosten havde masser af mulighed for at få overskydende julemad med hjem fra Menys store buffetanretning i hallen.