62-årig mand varetægtsfængslet for drab på sin kone

BLENSTRUP: Mandag formiddag blev en 62-årig mand varetægtsfængslet i knap fire uger for drab i Retten i Aalborg. Det skriver Ekstra Bladet.

Den 62-årige blev anholdt søndag morgen i sit hjem i på Vandværksvej i Blenstrup, hvor hans kone, en 56-årig kvinde, var fundet død. Den 62-årige blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aalborg mandag klokken 7.30. Her blev han sigtet for drabet på sin hustru.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. Ifølge Ekstra Bladet kom det frem, at politiet mener, at den 56-årige kvinde var død som følge af vold og kvælning.

Ifølge vicepolitiinspektør Frank Olsen bliver liget af den 56-årige obduceret senere mandag, hvor den endelige dødsårsag bliver fastslået.

Efter knap tre timer var grundlovsforhøret slut, og det endte altså med en varetægtsfængsling til den 62-årige frem til den 28. juni.

Opdateres.