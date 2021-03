80-årig sad fast i hul

NØRAGER:En 80-årig landmand kom torsdag eftermiddag i knibe, da jord væltede ned i et hul, han var ved at grave i.

Uheldet skete ved 15-tiden på en landejndom ved Grynderupvejeen øst for Nørager i Himmerland.

Manden var ved at grave ned til et drænrør, men pludselig væltede jord ned over hans ben, så han sad fast.

Manden kunne ikke selv komme op, og hustruen ringede 112, hvorefter Nordjyllands Beredskab rykkede ud.

Beredskabsfolkene fik hurtigt gravet den ældre mand fri, og han blev tilset i en ambulance. Han var ikke kommet noget til, oplyser beredskabet og Nordjyllands Politi.