Årets grundlovsfest i Terndruplund er aflyst

TERNDRUP:Der bliver ingen grundlovsfest mellem bøgetræerne i Terndruplund i år.

Som følge af coronakrisen, og de dertil vedtagne regler vedrørende størrelser af forsamlinger og afstand mellem deltagende personer, har Terndruplundfondens bestyrelse netop nu fundet det nødvendigt at aflyse den traditionsrige fest 5. juni.

- Det er en enig bestyrelse, der står bag beslutningen, for uanset at kravene fra regeringen om at maksimalt 10 personer må forsamles bliver slækket til eksempelvis 50 eller 100 personer inden grundlovsdag, så kan det alligevel med afstandskravet indbyrdes på to meter slet ikke lade sig gøre at gennemføre det traditionelle og historiske folkemøde i bøgeskoven, erkender arkitekt Per Seeberg som formand for Terndruplundfondens bestyrelse.

Han påpeger også, at afstandskravet på de to meter ville give store problemer med at arrangere den efterfølgende traditionelle fælles frokost i skovpavillonens gamle historiske bygning af træ, hvor der også er tradition for at årets to hovedtalere deltager.

Afgørende for aflysningen frem for en udskydelse er også, at for fonden er grundlovsfesten i Terndruplund nu engang 5. juli og kan derfor overhovedet ikke arrangeres på et senere tidspunkt i år.

Årets talere en hemmelighed

Til grundlovsfesten i Terndruplund er der altid to talere, og der er tradition for at de kommer fra hver deres side af folketingssalen og er ministre eller fremtrædende medlemmer af Folketinget.

Hvem der var planen skulle være på talerstolen i år til den nu aflyste grundlovsfest vil Per Seeberg ikke afsløre.

- Der var tale om to meget kendte personer, som vi havde forventet kunne trække endnu flere gæster i forhold til i fjor, hvor omkring 700 mødte op for at høre daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og forhenværende formand for Folketinget og forhenværende minister Mogens Lykketoft. Planlægningen for 2021 er allerede i gang, herunder indbydelse af de politiske talere. Her arbejder vi meget på at få de samme to personer, som var programsat i år. Men før vi har deres endelige accept, vil jeg ikke røbe navnene på hvem det konkret drejer sig om, erklærer Per Seeberg.

Selv om det siges, at man ikke kan blive statsminister i Danmark, hvis man ikke inden har været en af hovedtalerne til grundlovsfesten i Terndruplund, så oplever Terndruplundfondens bestyrelse ifølge formand Per Seeberg ofte, at hovedtalerne på et meget sent tidspunkt giver deres endelige ja til at deltage uanset at der generelt er stor interesse blandt folketingsmedlemmer for at deltage som hovedtalere.

Så på nuværende tidspunkt ved bestyrelsesformanden ikke, hvornår han på vegne af fonden kan afsløre navnene på næste års to politiske hovedtalere til grundlovsfesten.