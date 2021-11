Advarer mod tricktyve - ældre franarres deres dankort

HIMMERLAND:Politiet i Himmerland advarer nu mod tricktyve, efter at have fået tre anmeldelser om ældre mennesker, som har er blevet franarret deres dankort.

På Dværgvej i Lille Rørbæk gik det ud over en 82-årig dame, som fik af besøg af to mænd, der bad om at få kvindens dankort udleveret ved at sige, at de var fra banken. De nåede at hæve 10.000 kr. på kortet, før datteren til den forurettede fik det spærret.

Noget lignende er gået ud over en 91-årig kvinde i Åparken i Rørbæk, der blev ringet op og fik at vide, at en mand ved navn Samuelsen fra Den Danske Banks afdeling i Vejle ville hente hende dankort og pinkode. Det ringede på døren, og manden fik udleveret dankortet.

Sidst gik det ud over en 89-årig kvinde, der bor på Sønder Allé i Hobro. Hun fik telefonisk at vide, at hun skulle have nyt hævekort, og at banken ville hente det gamle. Hun skulle blive i telefonen, indtil det ringede på døren, og udlevere kortet til den, der ringede på. Det gjorde en høj mand, iført mundbind, som fik kortet. Datteren fik også her efterfølgende spærret kortet.