Aflagte briller får ny funktion via genbrugspladser

SØRUP:De sidste omkring to år har borgerne i Rebild Kommune ved besøg på et af de tre kommunale genbrugspladser også haft mulighed for at aflevere deres aflagte briller.

- Problemet for os har dog været, at vi ikke rigtig har kunnet bortskaffe brillerne, fordi det med deres glas jo ikke dur at putte dem i containerne med metal eller plastik, forklarer Per Key Kristiansen som driftsansvarlig for kommunens tre genbrugspladser i henholdsvis Sørup, Mejlby og Krastrup.

Facebook opslag gav god idé

Op til kommunalvalget midt i november så han et opslag på Facebook, hvor Lions klubberne i Rebild opfordrede borgere med aflagte briller til at tage dem med til valgstederne og aflevere dem der.

- Det fik mig til at tænke på den oplagt idé, nemlig at kommunen etablerer et samarbejde med Lions klubberne om indsamling af brugte briller via de tre genbrugspladser. At mange af brillerne efter et besøg på det kommunale renoveringsværksted i Aalborg bagefter bliver doneret til brillebrugere i fattige lande er jo i sig selv en rigtig god gerning, påpeger han.

Brillekasser får nu debut

Onsdag formiddag troppede repræsentanter for både Lions Rold Skov Rebild og Lions Rebild op på genbrugspladsen i Sørup, hvor driftsansvarlig Per Key Kristiansen fik overdraget tre indsamlingskasser til aflagte briller tidligere benyttet ved kommunalvalget i november.

Som formand for Lions Club Rebild havde Rene’ Aubertin i dagens anledning meget symbolsk medbragt tre private aflagte briller placeret højt i panden inden de også endte i en indsamlingskasse.

Formand for Lions Club Rebild René Aubertin var mødt frem på genbrugspladsen i Sørup med tre aflagte briller placeret symbolsk i panden i dagens anledning. Foto: Claus Søndberg

Med den officielle introduktion af det nye samarbejde mellem Rebild Kommune og Lions klubberne har borgerne nu mulighed for at aflevere deres aflagte briller i de særlige brillekasser placeret på alle tre kommunale genbrugspladser.

500 briller indsamlet til valget

Som sekretær for Lions Club Rebild kunne Erik Kragelund fortælle, at på landsplan indsamlede Lions klubberne ved kommunalvalget omkring 50.000 brugte briller, heraf knap 500 rundt på de 11 valgsteder i Rebild Kommune.

Det var noget færre end ved sidste kommunalvalg, og årsagen er ifølge Erik Kragelund blandt andet at flere vælgere brevstemte denne gang.

- Generelt har vi i Lions mødt stor interesse og sympati for indsamlingen af brillerne. Jeg har personligt selv afleveret dem til renoveringsværkstedet i Aalborg, som er et kommunalt aktiveringsprojekt. Her fik jeg ved en rundvisning oplyst at omkring halvdelen af de indsamlede briller er gode nok til at blive sendt videre til udviklingslande rundt i hele verden efter at de er blevet renset og styrkebestemt samt kontrolleret for skader, fortæller han og tilføjer:

- I øvrigt har borgere ud over de tre genbrugspladser også mulighed for at aflevere deres aflagte briller hos Nyt Syn i Jernbanegade i Støvring, som Lions tidligere har indgået en aftale med.