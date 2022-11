Afløser dømt for at stjæle medicin på plejehjem

STØVRING/AALBORG:En 25-årig mand fik tirsdag eftermiddag en dom ved Retten i Aalborg, efter en kort karriere som afløser på et plejehjem i Støvring.

Fra den 16. til 18. august sidste år har Nordjyllands Politi således kunne bevise, at manden, der kommer fra Aalborg Øst, stjal 31 morfinpiller, én ampul med morfin samt fire ampuller med Midazolam.

Medicinen blev stjålet fra plejehjemmet og fra beboerne på stedet.

Udover at manden blev dømt for stillingsmisbrug og tyveri blev han også dømt for at være i besiddelse af de lovlige stoffer til eget brug.

Manden, der ellers har en blank straffeattest, tilstod forholdene.

Dommen lød på 30 dages betinget fængsel - med en prøvetid på ét år, hvilket betyder, at han først skal i fængsel, hvis han begår ny kriminalitet. Manden skal dog være under tilsyn fra Kriminalforsorgen og hvis de mener, at der er behov for det, skal han i behandling for alkohol- og stofmisbrug.

Manden valgte at modtage dommen.