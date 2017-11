Aggressiv fasankok på Boldrup Museum

BOLDRUP: Boldrup Museum har siden i sommers fået et nyt fast dyr ud over den faste bestand af gamle husdyrracer på det gamle husmandssted, nemlig en fasankok.

- Vi bemærkede den første gang i skovbevoksningen omkring vores shelterplads. Den er anderledes mørk i fjerdragten i forhold til jagtfasaner, og eksperter mener der er tale om en grøn fasan, påpeger museumsleder Gert Rubæk.

Sammen med museets faste husmand Per Sørensen har han navngivet den "dræberfasanen", fordi den bliver mere og mere nærgående og aggressiv i sin optræden over for dem i det daglige, hvor den ind imellem ligefrem hakker efter dem.

- Når græsset bliver slået her på museumsområdet, angriber den ind imellem også maskinen. Når vi kører bort fra museet i vores biler forfølger den os også. Når den ikke længere kan følge med, letter den og flyver et par hundrede meter, inden den returnerer til museet, fortæller Gert Rubæk og tilføjer med et grin:

- Så sammenholdt med den aktuelle jagttid på fasaner lever den livet farligt, selv om vi gerne vil beholde den.

Videoklip et stort hit på nettet

Museumslederen har netop lavet videoptagelser af fasanens usædvanlige og aggressive adfærd over for de ansatte og lagt optagelserne på museets Facebook-side.

Det har fået TV Nord til at vise klippene i deres udsendelse onsdag aften.

- Det skete sammen med optagelser af bavnebål ved Lindholm Høje Museet. Her var det pudsigt at se 8.000 klik på bålet mod 22.000 på historien om vores dræberfasan. Så videoklip med levende dyr er simpelthen et stort hit. Vi har også fået reaktioner på vores opslag på Facebook, blandt andet fra en kvinde der har oplevet at fasanen demonstrativt spærrede vejen foran museet for hendes bil, så hun ligefrem var nød til at bakke og køre delvis i grøftekanten for at komme forbi den, forklarer Gert Rubæk.