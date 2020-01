Aktivt år for lokalråd: - Det er en fornøjelse at kunne støtte de lokale ildsjæle

Lokalrådet for Haverslev/Ravnkilde tilbød i sommeren 2019 at give 10.000 kr. til hver af de købere, der køber de sidste to ledige byggegrunde i boligområdet Kildebakken i Ravnkilde. Fra venstre formand Grethe Andreasen, Jørgen Kragbæk Kristensen og Hans Nyboe. Initiativet blev dog straks skudt i sænk af kommunaldirektør Jes Lunde, da det stred mod lokalrådet kompetencer at yde økonomisk støtte til private borgeres grundkøb. Arkivfoto: Lars Pauli