Akut nødråb fra sygdomsramte dambrugsejere: - Vi aner ikke vores levende råd

BUDERUPHOLM:De seks virusramte dambrugsejere inklusiv Flemming Christensen fra Buderupholm Dambrug i Rebild Kommune er nu så trængte og desperate over den manglende hjælp fra de offentlige myndigheder, at de nu har sendt følgende åbne brev til både minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn og miljø- og fødevareudvalget:

”Vi aner ikke vores levende råd, og vi har desperat brug for politisk ageren.

Vi er de seks danske dambrugere, der har fået konstateret fiskevirussen IHN i vores bestande. En virus, der ikke er farlig for mennesker, eller gør de ramte fisk uegnet til konsum. Men ikke desto mindre en virus, der truer med at ændre vores liv for altid.

I årtier har vi drevet vores dambrug – flere af dem som generations-familievirksomheder. Vi har eksporteret til udlandet, betalt skatter i Danmark og skabt arbejdspladser i lokalområdet.

Vi har tidligere oplevet sygdom i vores bestande, men vi har aldrig før stået i en så håbløs situation som nu.

Sygdommen i sig selv har været en stor opgave for vores virksomheder, og vi har allerede lidt store tab. Og nu står vi tilmed til at lide uoverskuelige tab på de levende fisk, vi stadig har i vores damme.

Vi frygter derfor økonomisk ruin og dermed miste alt, vi har arbejdet for.

Der er tale om over en million levende dyr, men ingen klare svar fra styrelse

Fødevarestyrelsen har lagt os under offentligt tilsyn, hvilket indebærer, at vi ikke må flytte fisk eller udstyr uden styrelsens tilladelse.

Det betyder, at vi ikke aner, om vi reelt kan og må sælge vores fisk til nogen som helst.

Selv hvis Fødevarestyrelsen vil tillade salg, og vi kan finde aftagere uden for de almindelige salgskanaler, står vi til at få betydeligt mindre for vores fisk og har udsigt til enorme økonomiske tab.

Mens vi forsøger at navigere i ukonkrete og uhjælpsomme svar fra Fødevarestyrelsen, kæmper vi for at skabe gode forhold for vores fisk - men det er svært. De vokser nemlig og skal bruge mere plads.

Samtidig er større fisk og varmt vejr lig med risiko for iltmangel, og det bliver kun værre for hver dag, der går.

Alt imens kan ingen svare os på, hvor længe vi skal vente på afklaring. Fødevarestyrelsen skriver blot til os, at det offentlige tilsyn gælder, indtil styrelsen ophæver det skrifteligt.

Det er styrelsens svar – men det kan hverken vi eller fiskene leve med.

Derfor føler vi os nødsaget til at lave et opråb. Vi står jo ikke med en hyldevare – men med over en million levende dyr.

Virussen findes rundt omkring i Europa, men hvis det er de danske myndigheders ønske at inddæmme den – med det formål at opretholde Danmarks status som IHN-frit land - bakker vi op om det, også selvom det pålægger os alvorlige restriktioner. Vi efterlyser blot rimelighed.

Vi kan ikke acceptere, at vi som private virksomheder alene skal tage konsekvenserne af myndighedernes politik. Det er en samfundsopgave, som systemet lige nu nægter at tage på sig.

Hvorfor vil ingen hjælpe, når det handler om sygdom i fisk?

Fødevarestyrelsen meddeler, at den udelukkende betaler for laboratorieprøverne, og vi ikke har ret til nogen form for økonomisk kompensation. Det er vi uforstående overfor. Mange andre landbrugserhverv, hvis dyr er blevet ramt af sygdomskrise, har fået hjælp.

Det gælder fugleinfluenza i høns, COVID-19 i mink, mund- og klovsyge, Lumpy Skin disease, IBR, kogalskab og tuberkulose i kvæg samt afrikansk svinepest i grise.

Så hvorfor vil ingen hjælpe, når vores fisk tilfældigt er blevet ramt af IHN?

Vi kan ikke længere bunde. Vores dambrug har aldrig været i en større krise, hverken økonomisk eller menneskeligt. På alle tænkelige måder står vi som virksomhedsejere alene og skal bære byrden af det, der i virkeligheden er en samfundsopgave.

Vores situation er så fortvivlende, at vi nu vender os mod jer: Hjælp os med at finde løsninger.”

De seks virusramte dambrug er Gørklint Dambrug ved Holsted, Præstkjær Fiskeri ved Brørup, Buderupholm Dambrug ved Støvring, Hulkær Fiskeri ved Holsted, Rens Mølle Fiskeri, ved Bylderup-Bov samt Årup Mølle Dambrug ved Daugård.