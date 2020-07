Alle testet negative på Svinget i Skørping

Efter at den sidste testrunde for coronasmitte er afsluttet på Svinget i Skørping, kan Rebild Kommune med tilfredshed konstatere, at kun den medarbejder, der blev testet positiv i slutningen af forrige uge, er smittet.

Alle øvrige beboere og ansatte er testet negative.

Lørdag 11. juli blev en fast vikar på Svinget konstateret positiv med coronavirus.

Alle procedurer for at forhindre spredning af smitten blev sat i gang med det samme.

Alle beboere samt ansatte er med et par dages mellemrum blevet testet to gange for coronavirus, og det er disse tests, der nu fortæller, at ingen yderligere er smittet med covid-19.

Direktør Charlotte Larsen, Rebild kommune, har kun rosende ord til dem der har været involveret i sagen:

- Det har været en fornøjelse at se, hvor godt beredskabet har fungeret.

- Allerede da jeg blev kontaktet i lørdags, var procedurerne for at bremse smittespredning gået i gang.

- Nu kan vi så konstatere, at ingen yderligere er blevet smittet.

- Det er vi alle rigtig glade for. Der er god grund til at påskønne den måde, både pårørende, beboere, medarbejdere og ledere har tacklet hele situationen på i perioden med uvished om, hvorvidt flere var blevet smittet. Og så vil jeg naturligvis ønske den smittede medarbejder god bedring hurtigst muligt, slutter Charlotte Larsen.

Dagligdagen for beboerne og medarbejderne på Svinget, som er en afdeling af ældrecentret Teglgårdsminde i Skørping, kan nu vende tilbage til det normale.

Det indebærer bl. a., at der nu igen bliver mulighed for at få besøg af pårørende.