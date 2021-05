Alvorlig ulykke i rundkørsel: Cyklist lå fastklemt under lastbil

SKØRPING:En mandlig cyklist blev her til morgen alvorligt kvæstet, da han blev ramt af en lastbil i rundkørslen ved Himmerlandsvej og Buderupholmvej.

- Manden lå fastklemt under lastbilen, og efter frigørelsen er han blevet kørt til Aalborg Universitetshospital i kritisk tilstand, oplyser vagtchef René Kortegaard, Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Ulykken er ifølge politiets foreløbige oplysninger i rundkørslen ved den vej, der går hen til indkørslen til Skørping Idrætscenter.

En redningshelikopter var også sendt til ulykkesstedet. Foto Lars Pauli

Rundkørslen var her til morgen kortvarigt spærret som følge af ulykken, men trafikken kan ifølge vagtchefen passere stedet med forsigtighed.

Meldingen på Twitter fra Nordjyllands Beredskab er, at de rykkede med mandskab fra station Støvring til ulykkesstedet efter en alarm klokken 08.06.

En redningshelikopter er ifølge Nordjyskes mand på stedet også landet ved rundkørslen. Men den kom altså ikke i aktion.

En bilinspektør er tilkaldt og vil arbejde på stedet for at forsøge at klarlægge årsagen til ulykken.

De pårørende er blevet underrettet.

Opdateres...

Foto Lars Pauli