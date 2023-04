Amerikansk mediechef taler i Rebild

REBILD:Årets amerikanske taler ved Rebildfesten i Rebild Bakker bliver Elisabeth Bumiller. Hun er chef for New York Times' afdeling i Washington DC.

Det oplyser Rebildselskabet i et opslag på Facebook.

Elisabeth Bumiller er født i Aalborg og er opvokset i Cincinnati, Ohio. Hun er datter af en dansk mor og en amerikansk far.

Elisabeth Bumiller har tidligre været New York Times White House-korrespondent. I 2006 skrev hun en bog om den tidligere amerikanske udenrigsminister Condoleezza Rice.

- Det er et stort scoop, at Bumiller kommer til Rebild Bakker for at tale. Vi glæder os meget til at byde velkommen til Ms. Bumiller til Rebildfesten, samt høre hende tale i de smukke rammer i Rebild Bakker, skriver Rebildselskabet.

Rebildfesten fejres hvert år 4. juli i forbindelse med den amerikanske uafhængighedsdag.