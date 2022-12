Amerikanske Nathan jubler: Må blive hos sine børn

SKØRPING:Julefryd og glæde kom til en lille lejlighed i Skørping forleden. 48-årige Nathan Curry fik den perfekte julegave, da beskeden fra Udlændingestyrelsen kom: Han har fået opholdstilladelse.

- Jeg brugte weekenden til at fejre nyheden sammen med mine børn, siger han begejstret.

Netop af hensyn til sine to børn, Lisa og Max, har den ingeniøruddannede Nathan Curry de seneste otte måneder levet på et yderst skrabet budget. Han vil ikke rejse fra dem for at arbejde i et andet land end Danmark.

Nathan Curry har boet i Danmark i 13 år, har arbejdet i vindmølleindustrien. Han var gift med børnenes mor, Karen. Parret blev skilt i 2017, men bor nær hinanden i Skørping.

Han røg for nogle år ud i ledighed, og tidligere i år mistede han sin opholdstilladelse og retten til arbejde. Han må som udlænding godt arbejde, hvis han kan finde et job med mindst 37.000 kroner i månedsløn. Det er ikke lykkedes for ham.

Nathan Curry er amerikaner, men har boet i Danmark i mange år. Han har været dansk gift og har to danske børn. Foto: Martin Damgård

Vejen til at blive i Danmark - og få lov til at arbejde i job med lavere løn - er familiesammenføring med sine to børn og dermed opholdstilladelse.

Mens han ventede på et svar, måtte han ikke tage et job, og så var den 48-årige amerikaner helt uden indtægt.

- Nu kan jeg endelig få et arbejde. Staks efter nytår har jeg møde med jobcentret, og jeg søger alt, hvad der er muligt, siger Nathan Curry, der er optimistisk.

- Med den aktuelle ledighedsprocent tror jeg ikke, det bliver svært for mig at få et arbejde. Jeg er ikke kræsen og er villig til alt. Desværre er mit dansk endnu ikke helt godt nok til, at jeg kan arbejde med kundeservice, siger han.

Nathan Currys historie Nathan Curry stammer fra Kentucky, USA , hvor han læste til elektronikingeniør.

Siden fik han en kandidatgrad i grøn energi på Aalborg Universitet. I 2010 fik han job i vindmølleindustrien og havde som højtuddannet og højtlønnet ingen problemer med at få arbejdsvisum i Danmark.

Han blev gift med danske Karen, og de fik to børn.

Inden han nåede at få permanent opholdstilladelse, blev reglerne ændret, og i 2017 blev han arbejdsløs. Han havde svært ved at finde nyt job i vindmøllebranchen, fordi hans specialiserede uddannelse gav adgang til meget få stillinger.

Uden et fast job kunne han ikke længere få permanent opholdstilladelse. Samtidig forhindrede reglerne ham i at søge et hvilket som helst job. Kravet var en månedsløn på mindst 37.000 kroner.

Han søgte om familiesammenføring med sine børn og har netop modtaget godkendelsen fra Udlændingestyrelsen.

Han har været uden indkomst i otte måneder. VIS MERE

Han har klaret sig igennem de seneste måneder på almisser, og ikke mindst lokalsamfundet i Skørping har bakket Nathan Curry op.

Han oprettede en indsamling på platformen GoFundMe, hvor man kan give et bidrag

- Jeg har fået over 190 donationer. Halvdelen af hjælpen er kommet, efter jeg har lavet opslag på Skørpings Facebook-gruppe. Jeg har virkelig fået fornyet min tro på menneskeheden, smiler Nathan Curry taknemmeligt.

Han har et netværk i byen, fordi han har været frivillig i Skørping, blandt med at bygge skaterbaner til børn og unge.

Hvad er GoFundMe GoFundMe er en amerikansk crowdfunding-platform.

Her kan mennesker samle penge ind til privatpersoner, særlige sager og velgørende formål.

GoFundMe opkræver 2,9 procent i gebyr af alle donationer samt 0,30 dollars (cirka 2,25 kroner) per donation.

22. december havde Nathan Curry indsamlet godt 77.000 kroner fordelt på 193 donationer.

Link til Nathan Currys indsamling: https://gofund.me/6ed6226b VIS MERE

Hvidvask?

Nathan Curry er selvsagt glad for at have fået opholdstilladelse og dermed mulighed for at forsørge sig selv. Han er yderst taknemmelige for de 77.000 kroner, som forskellige personer har doneret de seneste otte måneder, så han har været i stand til at betale husleje og købe mad.

Men en henvendelse fra banken blev det berømte skår i glæden. Pengeinstituttet fandt de mange indbetalinger fra en udenlandsk konto mistænkelig. Det drejede sig om de løbende bidrag fra GoFundMe-indsamlingen.

Nathan Curry er frustreret over, at banken vil lukke hans konto - angiveligt på grund af frygt for hvidvask. Foto: Martin Damgård

- Banken tror åbenbart, jeg har gang i hvidvask af penge eller sådan noget. Jeg har forklaret omkring min GoFundMe-indsamling, og jeg har sendt artikler bragt i Nordjyske om sagen, men lige lidt hjælper det. Banken lukker min konto, hvis jeg fortsat modtager indbetalinger fra udlandet, siger en dybt frustreret Nathan Curry.

- Staten forhindrer mig i at forsørge mig selv med en arbejdsindtægt, mens jeg i otte måneder må vente på svar på min ansøgning om opholdstilladelse. Og hvidvaskreglerne forhindrer mig også i at modtage almisser, som jeg kan overleve på, fordi jeg ikke må arbejde, konstaterer han.

I skrivende stund har Nathan Curry indsamlet næsten nok penge til, at han betale husleje i januar og købe mad, indtil han begynder at tjene penge i et nyt job. Derfor er han snart ikke længere afhængig af GoFundMe.

- Så kan jeg stoppe med at bede folk om penge. Så kan jeg klare mig selv og bidrage til samfundet, siger han.