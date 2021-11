Analyse: Denne kommune er det vilde vesten - Her er fem bud på en sherif

Danske Spil har borgmester Leon Sebbelin fra Radikale Venstre som favorit til igen at blive borgmester i Rebild Kommune, når vælgerne har talt 16. november.

Egentlig en ret kæk profeti i betragtning af, at borgmesterens parti i størrelse kun var på en delt fjerdeplads ved seneste valg. Men Sebbelin, der nu har siddet i stolen i otte år, forstår at agere i et kaotisk, politisk landskab.

Et landskab præget af umage konstellationer, opsigtsvækkende venskaber og fjendskaber i de afgørende timer, hvor magten fordeles. I Rebild skal man tælle til 13 i det 25 mand store byråd.

Her er fem bud på en borgmester i Rebild Kommune i de kommende fire år.

1. Blå brødre og søstre holder sammen

Spidskandidat for Venstre er Jesper Greth, der kom på banen for blot fem måneder siden, da Jeppe Ugilt trak sig. Foto: Henrik Bo

Byrådets største parti er Venstres, som mistede borgmesterstolen i 2009.

I 2017 fik de blå partier, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, flertallet på 13 mandater. Venstres Gert Fischer forsøgte at få borgmesterposten med støtte fra Den Sociale Fællesliste og Dansk Folkeparti. DF sprang på målstregen, og så blev Sebbelin borgmester på stemmer fra Konservative, Socialdemokratiet og DF.

I år er Venstre, Konservative og DF i valgforbund, men det er ingen garanti for et sammenskudsgilde på valgnatten. De er dog enige om, at de alle ønsker en blå borgmester.

Spørgsmålet er, om de blå overhovedet får flertal igen. Nye Borgerlige er uden for valgforbund og kan koste stemmespild, hvis de to frafaldne DF'ere, Gitte Bundgaard og Kim Edberg, ikke får et mandat.

Dansk Folkepartis skæbne er svær at forudsige. Partiet ligger på landsplan i mudderet, og lokalt er det splittet efter ovennævnte faneflugt til fordel for Nye Borgerlige. DF's spidskandidat, Tommy Degn, blev for få uger siden ramt af alvorlig sygedom og lå i flere dage i koma på universitetshospitalet i Aalborg.

Han har lykkeligvis rejst sig fra sygesengen, og måske kan forløbet give ekstra stemmer.

Venstre blev i 2017 byrådets største med otte mandater. Men Venstre taber også terræn på landsplan, ligesom det knager lokalt. Partiet måtte pludselig skifte spidskandidat, da stemmesluger Jeppe Ugilt trak sig for fem måneder siden samtidig med en sygemelding fra byrådet..

I stedet har Venstre sat Jesper Greth fra Støvring ind som borgmesterkandidat. Han er langt mindre kendt, specielt uden for Støvring by, og kom i 2017 lige akkurat i byrådet som nummer otte af otte V-mandater med blot 172 stemmer.

Partiet står i 2021 også uden to kandidater og nuværende byrådsmedlemmer, Ole Frederiksen fra Skørping og Bente Søgaard fra Bælum. Søgaard fik næstflest Venstre-stemmer, mens Frederiksen fik fjerdeflest for fire år siden.

2. Jamen så de røde, da?

Allan Busk fra Den Sociale Fællesliste var den store stemmesluger i 2017, og det bliver han nok også i 2021.Foto: Henrik Bo

Den Sociale Fællesliste har byrådets største stemmesluger, 3F-formand Allan Busk, der tromler alle af banen i kommunens østlige ende.

Hvis Allan Busk igen får et kanonvalg og måske endda bliver større end Socialdemokratiet, kan han stå først som ny rød borgmester.

Socialdemokratiet fik i 2017 fem mandater, men tjente fedt på et valgforbund med SF og Alternativet. Den nye spidskandidat er Peter G. Hansen fra Skørping,

Hverken Allan Busk eller Peter G. Hansen bliver næppe borgmestre uden støtte fra mindst ét andet parti. F.eks. Radikale Venstre. Den ligger ikke just til højrebenet, at Sebbelin skulle pege på Allan Busk. De to har jævnligt haft kontroverser og er i øvrigt to vidt forskellige personligheder.

3. Konservative i nye alliancer

Lene Aalestrup fra Konservative erklærer, at hun vil være borgmester. Foto Lars Pauli

Konservative stod i 2017 bag Leon Sebbelin, i øvrigt efter at Socialdemokratiet havde afvist Sebblins kompromisforslag om Lene Aalestrup fra Konservative som borgmester.

Hvis partiet og Lene Aalestrup står fast på den blå linje, skal hun pege på Jesper Greth - eller omvendt.

Aalestrup har erklæret, at hun vil være borgmester, men ikke alle i Venstre er begejstret for den konservative spidskandidat. Så det kan ende med, at Lene Aalestrup, der i 2017 fik 789 personlige stemmer, skal pege på en Venstre-mand med langt lavere personlig stemmehøst.

De Konservative er som bekendt ikke lænket til en ren, blå konstituering. Kig blot på valget i 2017. Måske vil Aalestrup igen forsøge sig med alternative alliancer, men med sig selv som borgmester.

Konservative kan meget vel gå frem. Partiet stiller med en rekordlang liste med hele 29 kandidater, der spreder sig overbevisende på både geografi, køn og alder. Men om partiet kan øge de allerede flotte tre mandater, er mere usikkert.

4. Hverken rødt eller blåt

Et broget valgresultat kan placere Leo Sebbelin lige, hvor han gerne vil være. Foto: Torben Hansen

Hvis hverken blå eller rød stue kan mønstre rene flertal, er alt som det plejer i Rebild Kommune. Så sidder Leon Sebbelin lige hvor han vil - i midten og kan tilbyde kompromiset med ham selv som borgmester.

Det er præcis den situation, Danske Spils valgeksperter har luret, når de giver landets eneste radikale borgmester de bedste odds.

5. Værsgo, brug fantasien

De 25 nuværende byrådsmedlemmer i Rebild. Foto: Rebild Kommune

Men det er nok dumt at taget noget for givet i Rebild, hvor alt kan ske. Det kan blive vildt, som det plejer. Brug fantasien, leg med bogstaverne og find selv frem til en borgmester.

