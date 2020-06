Anderledes hueceremoni på Støvring Gymnasium

STØVRING:Det var bestemt nogle glade 3.g elever, der mandag og tirsdag på Støvrign Gymnasium kunne lade sig ”krone” med studenterhuerne og derefter kalde sig studenter anno 2020.

I år var huebegivenhederne lidt anderledes end normalt, da der ikke afholdtes eksamen de pågældende dage.

Konkret havde hver klasse ved lodtrækning fået tildelt en tidsafgrænset periode mandag eller tirsdag, hvor de kunne komme på skolen.

Årets første student Alexander Foldager får overrakt blomsterbuket af rektor Jens Nielsen, mens familien ser på. Privatfoto

Eleverne blev hver for sig budt velkommen af én af klassens lærere, som gav dem et par ord med på vejen og en lukket kuvert med mundtlige og skriftlige karakterer.

Herefter kunne eleven gå ud af klasselokalet, ud til familien, og lade sig iføre den ikoniske studenterhue.

Spændte nye studenter

Stemningen var helt i top på gymnasiet. Selv de karakteristiske sommerfugle havde sneget sig ned i maverne og med på gymnasiet ved ankomst trods manglen på eksamen:

Endelig kom dagen, som corona studenterne har ventet på længe. Privatfoto

- Jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg er simpelthen sådan helt nervøs og ryster lidt her til morgen, lød det fra Snorre Alsted Søndergaard fra 3.d, da han mødte klassekammeraten tirsdag formiddag.

Det handlede dog ikke om eksamen og karakterer, men om huen og det at få den på. Det er noget ganske særligt.

Studenterne er generelt meget tilfredse med skolens håndtering af deres sidste måneder i 3.g og selve studentertiden her til sidst.

En flok glade og kåde nydsprungne studenter i Støvring. Privatfoto

- Han (Jens, rektor) skal klart have en stor tak, når jeg ser ham. Jeg må altså lige finde ham, inden jeg går hjem. Han og skolen har været meget hurtige til at melde ud, og han har været rigtig god til løbende at fortælle, hvad der skete”, lyder det fra Casper Rørbæk Hansen fra 3.d.

161 studenter dimitterer i år fra Støvring Gymnasium.