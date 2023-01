Anne løb mod hjertestop for 10. gang - og var imponeret over, hvor mange der løb med

NØRAGER:Fredag morgen reagerede ikke bare én eller to lokale hjerteløbere i Nørager på en hjertestop-alarm.

Nej, i omegnen af 10 borgere fra den lille by smed, hvad de havde i hænderne, og startede deres biler for at nå frem til et hjertestop langt ude af en grusvej mellem Nørager og Simested.

Og det er noget, der fortjener applaus, mener Anne Van der Molen, der selv var en af hjerteløberne, der reagerede på alarmen.

Anne Van der Molen har været hjerteløber siden 2019, men kun én gang før har hun oplevet sådan et fremmøde til et hjertestop, og det rørte hende at mærke engagementet. Foto: Henrik Louis

- Det var rent kaos på vej ud af den grusvej. Det var mørkt, og på grund af regnen var den glat og svær at komme frem på, så vi var flere, der var ved at køre fast i mudderet. Men det var så fedt at opleve, at vi var så mange, der gerne ville gøre en forskel, fortæller hun.

Selv lå hun og sov i sit hjem på Stationsvej i Nørager, da alarmen på hendes Hjerteløber-app gik klokken 7.30. Men det tog hende ikke mange sekunder at blive lysvågen.

- Adrenalinen begyndte at pumpe med det samme, for jeg ved jo, at det er vigtigt at komme hurtigt af sted. Det er en vild følelse, fortæller Anne Van der Molen, der fik bilen startet og kørte mod Spar-butikken, hvor den ene af byens fem hjertestartere er placeret.

Fakta om hjertestop Hvert år rammes ca. 5.000 danskere af hjertestop uden for hospital. Det svarer til ca. 14 personer om dagen. Overlevelsen efter hjertestop uden for hospital er i dag cirka 16 procent (2019). Hvis ingen træder til med genoplivning inden ambulancens ankomst, overlever 1 ud af 17. Hvis et vidne træder til med hjertemassage, inden ambulancen ankommer, overlever 1 ud af 6. Hvis personer med hjertestop modtager genoplivning med brug af en hjertestarter, inden ambulancen ankommer, overlever næsten 1 ud af 2. Hurtig reaktion ved et hjertestop er afgørende. Sandsynligheden for at overleve et hjertestop kan være helt op til 50-70 procent, hvis en person med hjertestop modtager genoplivning med brug af en hjertestarter inden for 3-5 minutter. De fleste personer får varige skader eller dør, hvis ikke de får hjælp inden for cirka 10 minutter. Efter cirka 6 minutter kan hjernen begynde at tage skade, og for hvert minut, der går uden genoplivning, falder chancen for at overleve med cirka 10 procent. Kilde: Hjerteforeningen.dk VIS MERE

- Mens jeg var ved at få hjertestarteren ud, kører en bil ind på parkeringspladsen, og føreren råber, at han kører med. Så han kører foran mig på vej derud, siger Anne Van der Molen.

Og på den lange grusvej opdagede hun så, præcis hvor mange engagerede borgere, hun deler by med.

- Jeg har kun én gang før oplevet, at vi har været så mange, der har reageret på en hjertestop-alarm. Så det her var virkelig imponerende og meget prisværdigt. Især når man tænker på, at mange af os alligevel kan have travlt om morgenen og skulle køre ret langt for at nå frem. Det er rart at vide, siger Anne Van der Molen.

Hjerteløbere i Nordjylland I Nordjylland var der 10.713 registrerede hjerteløbere i efteråret 2022. I regionen er der godt 2200 registrerede hjertestartere at benytte sig af. Hjerteløberne får besked om et hjertestop via Trygfondens app Hjerteløberne - her får de en destination og besked om den nærmeste hjertestarter. Man kan selv blive hjerteløber ved at hente app'en til sin telefon - Trygfonden anbefaler dog, at man føler sig robust og kompetent i livsreddende førstehjælp, før man tilmelder sig. Ritzau og Trygfonden VIS MERE

Hun og størstedelen af hjerteløberne nåede dog ikke ind og kunne hjælpe - to hjerteløbere og et hold Falck-reddere var allerede på pletten og i gang med førstehjælp. Men oplevelsen var alligevel én, hun gerne ville dele.

Derfor skrev hun et opslag i Facebook-gruppen "Nørager og omegn" med teksten:

- Nørager, hvor er vi gode! Tænk at vi var så mange hjerteløbere, der mødte op til hjertestoppet her til morgen. Alle hjertestartere bør være tilbage på plads i løbet af dagen, det er den ved Spar og den ved genbrugen, der har været med på tur.

Et opslag, der i skrivende stund har fået over 130 positive tilkendegivelser.

Anne Van der Molen meldte sig som hjerteløber i 2019 og har siden reageret 10 gange på en alarm om hjertestop. Hun er uddannet sygeplejerske og arbejder på akutmodtagelsen i Aalborg - men i sin fritid forsøger hun altså også at redde liv.

- Det giver bare så meget mening at være hjerteløber. Især fordi jeg bor i et område, hvor ambulancen nogle gange kan være længe om at nå frem. Så er det så meget vigtigere, at vi er nogle frivillige, der kan gøre en forskel, siger Anne Van der Molen.