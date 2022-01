Annie er sygeplejerske på fuldtid - samtidig driver hun en lille biks

BÆLUM:Hvem har ikke fået foræret et par uldne sokker eller en vamset striktrøje af deres farmor eller mormor?

Det har de fleste nok, men 59-årige Annie Nørgaard Sørensen, en farmor med kreative hænder, har taget skridtet videre.

Udover hendes fuldtidsjob som sygeplejerske går mange timer om ugen med at sy børnetøj og andre finurlige ting i form af kjoler, bukser, suttesnore, kaffefiltre og meget mere.

Annie Sørensen Nørgaard sidder altid og arbejder i værkstedet i sit hus, når hun skal sy børnetøj.

Det giver hende ro, når hun kommer hjem fra en travl arbejdsdag.

- Når jeg syr, bliver mine tanker gjort fri af dagens arbejde. Jeg har de seneste år været meget påvirket af, hvordan vores sundhedssystem ser ud, og det er hårdt ikke at kunne gøre noget ved det. Men når jeg syr, får jeg mere energi til at komme igennem hverdagen, fortæller Annie Nørgaard Sørensen.

Den kreative farmor

Den 29-årige farmor fra Bælum gjort meget i at sy praktiske ting som gardiner, men det ændrede sig, da hun i 2013 måtte opgive sin søgen efter en kjole i butikkerne, fordi hun ikke kunne finde noget, hun kunne lide.

- Derfor tænkte jeg, at når jeg ikke kunne købe en kjole, måtte jeg selv sy den - og det endte med, at jeg blev så glad for den kjole. Siden blev det til mange flere. Det gav mig lyst til at sy mere, fortæller hun.

Under opstartsfasen fik Annie Nørgaard Sørensen hjælp fra Rebild Kommune, hvor hun købte en startpakke, hvor hun fik rådgivning, en snak med en revisor og hjælp fra en person, som havde stor erfaring med at lave hjemmesider.

Samme år fik hun sit første barnebarn, og det gav anledning til flere projekter.

- Da jeg blev farmor, fik jeg en stor lyst til at sy noget til ham. Derfor kastede jeg mig ud i kunsten at sy børnetøj, siger Annie Nørgaard Sørensen, som efterfølgende også syede tøj til de næste børnebørn i flokken. Glæden i at gøre det, var så stor.

Barnebarnet blev startskuddet på Annie Nørgaard Sørensens virksomhed, som opstod i 2018. Hun fandt på navnet Fru Snørgaard's Syunivers - som indeholder en blanding af hendes to efternavne.

Fra hobby til virksomhed

Hun havde i et stykke tid før sit lille syunivers puslet med tanken, om det var tid til at uddanne sig på ny. Hun kunne mærke, at hun havde brug for at arbejde mere selvstændigt.

Annie Nørgaard Sørensen Annie Nørgaard Sørensen er 59 år og bor sammen med sin mand i et hus i Bælum, hvor de flyttede til i 2008. Før havde hun boet i Aalborg næsten hele sit liv. Hun har to voksne børn, som tilsammen har fem børnebørn. Hendes mand har tre børn, som har fire børn. Hun er uddannet sygeplejerske med job hos Aalborg Kommune og har ved siden af virksomheden Fru Snørgaard's Syunivers, hvor hun syr og sælger kvalitetsbørnetøj, som hun startede med i 2018. VIS MERE

Men efter en kort periode med sygdom fandt hun frem til, at hun hellere ville udfolde sin hobby - nemlig at sy børnetøj, primært i alderen et til fem år.

- Jeg fik idéen til at lave en lille hjemmeside, hvor folk kunne bestille tøj ud fra de kollektioner, jeg havde derinde, fortæller Annie Nørgaard Sørensen.

Annie Sørensen Nørgaard syr stadigvæk tøj til sine i alt ni børnebørn. Nogle gange arbejder de sammen om udseendet på et stykke tøj.

Bestillingerne modtager hun via mail eller telefon, og når aftalen om stof og model er i hus, går hun ind i værkstedet i sit hus i Bælum, hvor hun sidder og nørkler, og hvor der er god plads til hendes kreative tanker.

Men hun er også medlem af en forening, hvor hun sælger sine hjemmelavede produkter i en butik med andre medlemmer, der også selv kreerer ting. Butikken ligger i Støvring og hedder Unika 9520.

Vidunderligt sjovt at sy

Siden starten på Fru Snørgaard's Syunivers er det gået godt for Anne Nørgaard Sørensen. Men hun husker at passe på sig selv.

- Jeg har jo et fuldtidsjob ved siden af, så derfor tager jeg den med ro og passer på ikke at drukne.

Hun fortæller, at biksen på grund af hendes job som sygeplejerske ikke er den store overskudsforretning. Men det er heller ikke derfor, hun gør det.

- Hvis jeg skal generere et stort overskud, kan jeg ikke have mit arbejde ved siden af. Jeg gør det, fordi jeg godt kan lide at sy og skabe noget. Jeg bliver så glad, når nogen kan bruge det, jeg laver. Det er vidunderligt sjovt.

Annie Nørgaard Sørensen modtager både bestillinger over telefonen og i din butik, hun sælger sit tøj i. Hun har selv vagter i butikken.

Annie Nørgaard Sørensen har overvejet at give afkald på jobbet og fuldt ud fokusere på sit syunivers.

- Jeg har tænkt på det, men hvis der skulle være en chance for, at jeg kunne få brød på bordet af det, skulle jeg ansætte nogen til at hjælpe.

Og det ville betyde, at hun ville være nødsaget til at gå på kompromis.

- Jeg ville ikke føle mig tro mod det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne være tæt på dem, jeg syr til, og lave noget helt specielt, når jeg får en bestilling. Det ville ikke være lige så sjovt - og jeg har lovet mig selv, at jeg ville blive ved med at sy, så længe jeg synes, det er sjovt.