Ansat filmede elever: Nordjysk skole forbyder mobiltelefoner i omklædningsrum

STØVRING: Elever må ikke længere tage mobiltelefoner og andet udstyr, der kan optage lyd og billeder, med ind i omklædningsrummene på Karensmindeskolen i Støvring, oplyser DR Nordjylland.

Efter en 36-årig ansat er blevet sigtet for at have filmet elever i et omklædningsrum har skolens bestyrelse besluttet at forbyde optageudstyr. Det skal fremover blive i skoletasken eller afleveres til læreren.

- Elektronisk udstyr kan bruges på rigtig mange gode måder, men det kan også misbruges. Nu har vi taget en forholdsregel, der minimerer risikoen, siger direktør Vibeke Stoustrup fra Rebild Kommune til DR Nordjylland.

Hun understreger, at tilliden mellem elever og forældre er vigtig - noget mange forældre også har givet udtryk for i forbindelse med sagen.

- De synes, det er vigtigt, at forholdet mellem deres børn og skolens ansatte fortsat kan bygge på tillid. Den tillid må ikke sættes over styr på grund af den her konkrete sag, siger Vibeke Stoustrup.

Det er endnu ikke besluttet, om der skal tages lignende forholdsregler på kommunens andre skoler.