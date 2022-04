Ansatte stryges med hårene: Vil I ikke nok blive lidt længere

REBILD:Berit Jensen har arbejdet som sosu-assistent i 36 år. De seneste 27 år ved ældreplejen i Rebild Kommune. Om halvandet år fylder hun 64, og så venter efterlønnen.

Eller måske ikke alligevel.

Forleden deltog hun i et eftermiddagsmøde i Rebild Kommune, hvor der gjaldt et bestemt krav til de inviterede. De var 57 år eller ældre. Temaet var en snak om, hvad kommunens ældrepleje kan gøre for at få de erfarne medarbejdere til at blive lidt længere i jobbet og udskyde otiummet.

Rebild Kommunes ældrepleje har omkring 600 sosu-hjælpere, sosu-asistenter og sygeplejersker. 170 af dem er over 57 år.

Birgitta Sloth Christiansen, chef for Center Pleje og Omsorg, forklarer udfordringen. Danmark får de næste 10 år 150.000 flere ældre over 80 år, så behovet for plejepersinale vokser.

- Lige nu har vi 40 stillinger, som vi ikke kan besætte med faglært personale. Derfor må vi bruge ufaglærte, hvilket øger presset på det nuværende faglærte personale. Vi ser et stort potentiale, hvis vi kan fastholde de ældre medarbejdere, som har både kompetencer og livserfaring, siger Birgitta Sloth Christiansen.

Rebild Kommune lokker med individuelle aftaler for ældre medarbejdere for at få dem til at udskyde pensioneringen Det Nordjyske Mediehus

Et vigtigt redskab bliver individuelle aftaler, hvor ledelsen i vid udstrækning tager hensyn til seniormedarbejderen.

- Vi glemmer i god tid at få talt med seniormedarbejderne. Det er lidt tabu og svært for en ung leder at spørge en ansat på 60, hvad hun tænker omfremtiden, forklarer Birgitta xxxx

Måske kan den modne sosu-assistent klare et par år ekstra, hvis hun slipper for bestemte, tunge opgaver. Nogle vil gerne undgå aftenvagter. Andre vil måske netop primært have aftenvagt, fordi det tunge plejearbejde ofte ligger i dagvagterne.

Birgitta Sloth Christiansen. Privatfoto

Andre kan måske lokkes til at blive, hvis de går ned i tid. Det gælder også 62-årige Berit Jensen.

- Jeg har altid kun arbejdet 32 timer om ugen, men skal jeg blive efter de 64, skal jeg nok have lidt færre timer. - Jeg kan godt mærke min alder. Jeg har ondt i knæ og håndled.

Berit Jensens plan om at gå på efterløn som 64-årige hænger sammen med, at hendes mand til den tid bliver pensionist. Men nu går hun sig andre overvejlser.

- På mødet for vi ældre medarbejder hørte vi et foredrag med senirorådgiver Lene Kronborg, der fortalte om seniorlivet. Jeg kommer til at mangle relatione med kolleger og borgere, når jeg stopper. Derfor overvejer jeg, hvordan jeg kan blive i jobbet lidt længere, siger Berit Jensen.

Hun understreger, at det skal kunne betale sig rent økonomisk, og at hun ikke bliver modregnet i andre ydelser.. Og netop økonomien er vigtig, siger fællestillidsrepræsentant Torben Lysdal Sejrup fra FOA.

Tillidsrepræsentant Torben Lysdal Sejrup fra FOA siger, at privatøkonomien er vigtig, når seniorer skal overtales til at blive i jobbet. Laura Guldhammer

- To ting er vigtige: Arbejdet skal tilrettelægges, så der tages hensyn til den ældre medarbejder. Her kan man godt lave forkromede overordnede aftaler, men det allervigtigste er de individuelle aftaler. Desuden Men privatøkonomien er også vigtig, siger Torben Lysdal Sejrup og henviser en 80/90/100-ordning.

- Arbejdstiden reduceres til 80 procent, lønnen reduceres til 90 procent, men pensionsindbetalingen fasthodles på 100 procent.