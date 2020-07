Arbejdsulykke: 32-årig fik metalplade ned over sig

STØVRING:En 32-årig mand er kommet til skade ved en arbejdsulykke på en virksomhed i industrikvarteret på Hagensvej i Støvring.

Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

- Manden har fået en større aluminiumsplade ned over sig og har i den forbindelse pådraget sig skader. Han er blevet kørt med ambulance til traumecenteret på Aalborg Universitetshospital, hvor han skal gennem nogle scanninger for at se, om der er tale om indre skader. Manden var ved bevidsthed, da han blev afhentet af ambulancen, forklarer vagtchefen.

Han ønsker ikke at oplyse, hvilken virksomhed der er tale om

Vagtchefen fortæller, at de pårørende til den 32-årige er underrettet og tilstede på hospitalet, men Jesper Sørensen kan ikke på nuværende tidspunkt sige mere om den 32-åriges tilstand.