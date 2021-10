Atter rindende vand i fiskestryg

STØVRING:Det tørlagte fiskestryg sydvest for svømmehallen i Støvring på Kr. Østergaardsvej har nu igen fået rindende vand.

Det er sket efter at ansatte på kommunens materielgård i slutningen af forrige uge som lovet har udskiftet det rådne træværk i stemmeværket i brønden opstrøms fiskestryget.

Dermed er vandstanden i den tilstødende sø hævet, så vandet derfra nu igen bliver ledt via fiskestryget videre nedstrøms i Mastrup Bæk.

Det var det lokale medlem af Det Grønne Råd i Rebild Kommune Klaus Anker Hansen, der efterflere henvendelser fra bekymrede lokale borgere onsdag formiddag kontaktede Rebild Kommunes center for natur og miljø og gjorde opmærksom på problemet.

For det tørlagte fiskestryg betyder at havørreder ikke som vanligt kan trække op gennem Mastrup Søerne de næste to måneder og søge til deres gydepladser i engområdet ved Nibevej i den sydlige udkant af Støvring.

Klaus Anker Hansen fra Det Grønne Råd roser Rebild Kommunes hurtige indsats med at reparere det rådne træværk i stemmeværket ved Mastrup Søerne. Foto: Bo Lehm

Klaus Anker Hansen roser Rebild Kommunes driftsenhed for deres hurtige indsats for at løse problemet.