Både direktør og medejer nu sigtet i sag om momssvindel for flere millioner kroner

HIMMERLAND:Både direktør og medejer af en mindre virksomhed i Himmerland er nu sigtede i en sag om momssvindel for mange millioner kroner.

I oktober blev den 69-årige direktør for virksomheden varetægtsfængslet, sigtet for momssvindel for hele 32 millioner kroner. Efterfølgende er den kvindelige medejer altså også blevet sigtet i sagen.

Det fortæller politikommissær Troels Kjærgaard, Nordjyllands Politi.

Direktøren blev løsladt sidst i november efter at have siddet varetægtsfængslet i otte uger. Han er dog fortsat sigtet.

Den 69-årige direktør er sigtet for igennem de seneste to år at have snydt med momsen igennem virksomheden, så han uberettiget har fået udbetalt de mange millioner kroner af Skat.

Han nægtede sig skyldig under grundlovsforhøret.

Den kvindelige medejer er sigtet for et endnu ikke fastslået beløb.