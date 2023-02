Kendt bageri lukket efter fund af skadedyr

NØRAGER:Nørager Bageri holder lukket på ubestemt tid på grund af fund af skadedyr.

Det oplyser bageriet på Facebook.

Bageriet er øjeblikket i færd med at tage kontakt til alle, som har lavet bestillinger i den periode, som bageriet forventer at holde lukket.

Uheldigt tidspunkt

Lukningen kommer på et ekstra uheldigt tidspunkt for indehaverparret Helle og Peter Rask, der har stået for stedet gennem de sidste 37 år. Her er man i forvejen presset af de høje priser på fødevarer, der kommer lige efter at prisen på elektricitet fik de to til at investere i en ombygning af bageriet inklusive en udskiftning til LED-lys.

Før det kom årene med corona, der heller ikke var blid ved butikkens omsætning.

- "Vi er presset helt ud på kanten", sagde Helle Rask til NORDJYSKE så sent som i starten af februar.

Sammen med Peter Rask har hun haft travlt med at aflyse bestillinger til de nærmeste dage, mens man gør bageriet klar igen.

I Facebook-opslaget lyder det, at indehaverne håber at genåbne bageriet så snart som muligt.