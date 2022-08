Banedanmark står med (hunde)lorten

STØVRING:En rutinemæssig opgave er blevet noget klammere og mere omfattende, efter det er blevet opdaget, at der bliver smidt poser med hundelort i krattet omkring den sporbærende bro ved Kærvej, lige syd for Støvring station.

Banedanmark, som står for vedligeholdelsen og udgifterne hertil, rydder arealet to gange årligt, og det er normalt en smal sag.

Men sidste år fik folkene, der skulle beskære vegetationen, en ubehagelig overraskelse: Der blev fundet mere end 300 poser med hundelort i buske, træer og græs i forbindelse med rydningen, og da krattet atter skulle beskæres før sommerferien, erfarede man, at hundelorteposerne fortsat er et stort problem.

Poserne hænger blandt andet i træerne på området.

Ulækker overraskelse

Entreprenørerne havde ingen idé om, at der blev smidt hundeposer, da de igangsatte arbejdet sidste år, og derfor var de heller ikke iklædt beskyttelsesdragter eller lignende udstyr.

- De opdagede det først ved, at kratrydderen ramte poserne, og de alle blev overdynget af mere eller mindre gæret, varm hundelort. Ikke så mærkeligt syntes de, at det var ret træls. Så var man nødt til at lave kort dag, fortæller Julie Lykke Madsen, der er geografisk fagspecialist hos Banedanmark.

Sidste år blev der fundet over 300 poser med hundelort Foto: Bane Danmark

Nu hvor Banedanmark har kendskab til problemet, bliver poserne med hundelort samlet op, inden buske og træer beskæres. Men det betyder, at man står med en større regning efterfølgende, da opsamlingsarbejdet tager mange timer.

Foto: Banedanmark

Ingen hjælp at hente

Banedanmark har taget kontakt til Rebild Kommune, for at høre om muligheden for at opstille skraldespande i området, men de oplyser ifølge Julie Lykke Madsen, at der desværre ikke er midler til det eller den tilhørende drift.

Derfor vil Banedanmark nu hænge et skilt op, som skal appellere til hundeejerne om ikke at smide poser med hundelort i naturen, men derimod tage dem med hjem.

Julie Lykke Madsen tilføjer, at man vil holde kontakten med kommunen i håb om, at det bliver muligt, at få opsat skraldespande en gang i fremtiden.

Det er en stor ekstraudgift for Banedanmark at skulle opsamle poserne med hundelort

Foruden at være en ekstraudgift for Banedanmark, er det som altid også et miljøproblem, når folk smider affald i naturen.

- Der går i hvert fald 100 år, før en plasticpose holder op med at være en plasticpose. Så nu ved jeg ikke, hvad man må opfordre til, men jeg tror faktisk, at det havde været bedre bare at lade hundelorten ligge. Den kan da trods alt forgå.

Julie Lykke Madsen understreger dog, at den bedste løsning for alle vil være, hvis hundeejerne samler deres firbenede venners efterladenskaber op - og derefter tager posen med sig.