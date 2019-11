Basketstjerne på besøg i Rebild: Få mod til at tro på jer selv

MEJLBY:De godt 100 elever på Mejlby Efterskole i Rebild var synlig spændte tirsdag aften, hvor basketballstjernen Chris Christoffersen ville komme på besøg.

Som dansk ambassadør for det norske koncept MOT gav han eleverne en række eksempler på, hvordan de med MOT’s tre værdier som enkeltpersoner kan få mod til at leve, vise omsorg for andre og have mod til selv at sige nej.

- Det er vigtigt at I er i balance med jer selv i livet, hvor det med konceptet MOT er vigtigt at I både tror og er jer selv også i det vigtige fællesskab med andre. Her er det godt at sige gode ting til hinanden og rose andre, og I skal på ingen måde frygte at lave fejl, dem lærer I nemlig af, pointerede han, mens eleverne lyttede intenst til hans mange gode råd.

Selv meget usikker som ung

Chris Christoffersen er selv opvokset på Bornholm og erkendte, at han under sin opvækst havde været megte usikker på sig selv og hvad han egentlig ville med sit liv.

- Jeg fulgte bare med de andre og spillede fodbold om sommeren og badminton om vinteren. Det var de muligheder der var i det lille samfund dengang. Derfor kunne jeg godt have ønsket dengang at have haft MOT’s redskaber til rådighed, så jeg havde fået mere tro på mig selv og hvad jeg egentligt ville med mit liv, forklarede Chris Christoffersen de meget opmærksomme elever og tilføjede:

- Og med mine 118 centimeter i højden er jeg selvfølgelig også blevet mobbet som ung, for allerede i 4. klasse var jeg højere end min lærer og 110 centimeter høj til min konfirmation. Men alle børn og unge bliver jo mobbet mere eller mindre under opvæksten.

Basketballspilleren Chris Christoffersen kan trods karrierestop stadig trylle med en bold. Foto: Henrik Bo

Selvtillid under ophold i USA

At han senere i livet er blevet en kendt basketballspiller med flere udenlandske mesterskaber og 11 danske før karrierestoppet som 40-årig skyldes ifølge ham selv tilfældigheder, da eneste sportsudøver i familien var hans farfar, der var travkusk på Bornholm.

- Vendepunktet i mit liv skete, da jeg efter 10. klasse kom på high school i USA og begyndte at spille basketball og fortsatte med det på universitetet bagefter. Godt nok græd jeg meget som teenager i flyet til USA, men det drejer sig om at turde nogle ting i livet ved at udfordre sig selv. Et andet eksempel var dengang jeg deltog i Vild med dans, hvor jeg i den grad efter flere uger med rigtig mange træningstimer pludselig stod på dansegulvet lige før tv-kameraerne satte spotlight på os dansere og jeg vidste at nu så over en mio. danskere med på tv. Da var jeg virkelig angst, men bagefter fik jeg også en utrolig lykkefølelse af i den grad at have udfordret mig selv på denne måde, erklærede han.

Efter en masse mangeartede spørgsmål fra eleverne rundede han sit foredrag af med at give eleverne et godt råd.

- Tro på Jer selv og find ud af hvad I vil med jeres selv i livet og sæt derefter fokus på det step for step og i den forbindelse gøre ting færdige, lød hans afsluttende budskab, inden det var tid til selfies med eleverne i efterskolens sportshal.

Det afsluttende gruppefoto i efterskolens sportshal. Foto: Henrik Bo

Gode MOT erfaringer i Mejlby

På Mejlby Efterskole er der også gode erfaringer med at benytte MOT konceptet.

- Vi havde på et tidspunkt for et par år siden episoder med dårligt kammeratskab blandt eleverne, hvor vi oplevede at nogle af dem ikke var i stand til at sige nej og fra. Tilfældigt stødte vi på MOT, og sammen med fire lærere var jeg på et tre dage langt kursus i Svendborg for at blive introduceret til konceptet. Det benytter vi nu på andet skoleår, hvor eleverne på de enkelte klassetrin i hold en gang hver måned gennemgår forskellige moduler, forklarer forstander Malene Kirk Stougaard og tilføjer:

- Det har været en succes, fordi eleverne er blevet bedre til at sige fra, når nogle overskrider andres grænser. På samme tid er de blevet bedre til at inddrage andre og dermed skabe et bedre fællesskab på efterskolen.

Basketballspilleren Chris Christoffersen i selskab med eleverne Emma Froberg Bager og Johan Falkensten Andersen. Foto. Henrik Bo

Som elever i 9. klasse på efterskolen har både Emma Froberg Bager og Johan Falkensten Andersen kun ros til overs for konceptet.

- Det er rigtig godt, nu tror jeg mere på mig selv. Jeg er ikke længere så genert, men tør i stedet at gøre nogle ting, jeg ikke tidligere har turdet, påpeger Emma Froberg Bager .

- Ja nu er det ok at snakke med andre om sine drømme og hvordan man eventuelt vil forfølge dem. Blandt andet har jeg selv en drøm om at stå på ski ned ad et højt bjerg. Jeg er også blevet bedre til at tro på de ting, jeg siger og er nu mere sikker på mine beslutninger, når jeg træffer nogle valg, tilføjer Johan Falkensten Andersen.