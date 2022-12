Begejstrede politikere ville frede populær stordagpleje - nu er den på vej til at lukke

RØRBÆK:Selv om smilene er store hos både de otte børn og de to dagplejere, Heidi Juhl Jensen og Lone Absalon, i stordagplejen i Rørbæk, ligger tristheden og vreden lige under overfladen.

- Det kan jo ikke undgås, at vi er påvirkede af det her. Og vi kan ikke skjule, at vi er kede af at stå til at miste en arbejdsplads, vi er så glade for, siger Heidi Juhl Jensen, mens dagplejebørnene suser rundt om benene på dem i den store sal.

For stordagplejen i Rørbæk, der nu i godt et år har haft til huse i Rørbæk IF's lokaler ved byens multihal, skal lukke til april næste år.

Det bekræfter dagtilbudschef i Rebild Syd, Gitte Gade. Årsagen er, at lokalerne ved multihallen ikke kan godkendes til permanent brug uden at foretage store ændringer, og at stordagplejen er for dyr i drift.

- Det er en beslutning, jeg alene har taget. Stordagplejen gav et stort underskud på næsten en halv million kroner i 2022, og vi kunne se, at den ville give underskud igen i 2023. Så beslutningen er taget for alles skyld, siger Gitte Gade til Nordjyske.

Men det er en beslutning, der i den grad er kommet bag på både stordagplejens ansatte, på forældrene til børnene og - skal det vise sig - på de kommunale politikere.

Stordagplejens økonomi Stordagplejen har i sit første leveår kørt med et underskud på 473.000 kroner, viser tal fra Rebild Kommune.

I den tid har der i snit været 6,8 faste børn - siden september i år har der været fuldt hus med otte faste børn.

Lønudgifterne i stordagplejen løber op i 1.188.410 kroner for to fuldtidspædagoger og en pædagogisk assistent på deltid.

Til sammenligning er lønudgifterne til to dagplejere i eget hjem 797.356 kroner om året, mens lønudgifterne til ansatte i en vuggestue lyder på 1.194.872 kroner for pasning af otte børn. Rebild Kommune VIS MERE

Stordagplejen i Rørbæk blev oprettet som en forsøgsordning i september 2021 i et samarbejde mellem FOA Nordjylland og Rebild Kommune. Formålet var at skabe attraktive arbejdspladser for dagplejerne og gode pasningsmuligheder lokalt for forældrene - især i en tid, hvor Rebild Kommune længe har haft store problemer med at rekruttere nok dagplejere i eget hjem til at dække pasningsbehovet.

I september i år fremlagde forvaltningen så en evaluering af stordagplejen på et møde i børne- og familieudvalget. Og her var konklusionerne så overvældende positive, at politikerne besluttede at lade stordagplejen køre videre med henblik på at gøre den permanent. Samtidig ville man arbejde på at udbrede konceptet til andre steder i kommunen.

Det bekræfter flere af politikerne i udvalget, som Nordjyske har talt med.

Anderledes overskud at være to

Men den beslutning omgjorde dagtilbudschef Gitte Gade altså - og det endda da bare få uger senere. I oktober meddelte hun nemlig de to medarbejdere i stordagplejen, at den skulle lukke til foråret.

Og det har vakt både frustration og forundring hos Heidi Juhl Jensen og Lone Absalon.

- Vi kan slet ikke forstå, at man vil lukke så godt et koncept som det her, og så endda så hurtigt efter en positiv evaluering af det. For os ansatte har stordagplejen gjort en kæmpe forskel - den har faktisk været hele grunden til, at vi er vendt tilbage til dagplejefaget frem for at arbejde som pædagoger i institutioner, siger Heidi Jensen, der ligesom sin kollega tidligere har arbejdet som dagplejer i eget hjem.

Men som dagplejer i eget hjem har man en arbejdsuge på 48 timer og ingen kollegaer, man kan sparre med i det daglige, og det fik dem begge til at vælge det fra.

Både pædagoger og forældre i Rørbæks stordagpleje kan mærke det overskud, det giver, at der er to voksne om de otte til 10 børn, der dagligt er at finde i stordagplejen. Det fortæller Lone Absalon, en af de to fuldtidsansatte i stordageplejen. Foto: Kim Dahl Hansen

- Her giver det et helt andet overskud, at vi er to. Vi har en arbejdsuge på 37 timer, og vi kan supplere hinanden på en helt anden måde. Det kan vi virkelig mærke, når der skal køres nye børn i dagplejen, eller vi har nogle børn i forskellige alderstrin, som har forskellige behov, siger Lone Absalon.

De samme positive toner lyder fra flere af de forældre, Nordjyske har været i kontakt med.

- Vi har oplevet sådan en ro og glæde her lige fra første dag, og det var tiltrængt, efter vi allerede havde flyttet vores søn én gang, inden han kom her. Vores søn elsker at være her, og vi har aldrig været så trygge ved at aflevere ham, som vi har været her, siger Jill Heiberg, mor til et af stordagplejens otte faste børn.

- Det er godt dumt

Derfor kom det for både hende og Tine Olesen, hvis datter også går i stordagplejen, som et chok, da de tidligere på måneden fik at vide, at tilbuddet skulle lukke.

- Vi er meget, meget kede af det. Det har været så godt med stordagplejen. Vi kan se, at der er et andet overskud, og vores datter har virkelig udviklet sig, mens hun har været her, siger Tine Olesen.

- Så det er godt dumt at lukke den. Her er gode faciliteter, og for os ville det være ideelt at kunne aflevere vores barn næsten samme sted, når det er tid til at skifte til børnehaven, tilføjer hun med henvisning til, at stordagplejen ligger lige ved siden af Rørbæks børnehave, Græshoppen.

Samtidig er mødrene forundrede over, at de ikke på noget tidspunkt er blevet oplyst om, at stordagplejen var et forsøg.

Selv om både børn, pædagoger og forældre er begejstrede for stordagplejens placering og dens faciliteter i lokalerne ved multihallen, er det alligevel noget af det, der er med til at spænde ben for den - for lokalerne kan ikke godkendes til permanent brug uden at foretage store ændringer af dem, lyder det fra forvaltningen. Arkivfoto: Torben Hansen

- Det er ikke sikkert, det havde betydet noget for, om vi havde sagt ja til pladsen eller ej, men det ville godt nok have været rart at vide på forhånd, at den kunne lukke. Som mor har man jo ikke lyst til, at ens barn skal skifte dagpleje flere gange. Det er en virkelig stor ting for et barn og for os som forældre, og jeg har ikke lyst til, at mit barn skal over i en vuggestue, fordi der mangler dagplejere, siger Tine Olesen.

Ifølge dagtilbudschef Gitte Gade er der dog ingen grund til bekymring - hun siger til Nordjyske, at der vil være dagplejepladser til de børn, der til foråret skal omplaceres. Samtidig opnormerer kommunen antallet af vuggestuepladser i området, når børnehaven i Nørager genåbner med integreret vuggestue, hvis forældrene skulle ønske den mulighed.

Ikke lagt død

Ifølge Anna Oosterhof (V), formand for børne- og familieudvalget i Rebild Kommune, er der blevet arbejdet hårdt i forvaltningen for, at stordagplejen skulle bestå - men uden succes.

- Der har været stor politisk vilje for det her projekt, men det har vist sig at være dyrere og mere kompliceret end først antaget at gøre den permanent. Derfor er der lige nu desværre ikke udsigt til at kunne gøre mere. Vi har også decentral ledelse i kommunen, så det er en beslutning, der ligger hos dagtilbudschefen, i det her tilfælde Gitte Gade, siger hun til Nordjyske.

Men dén udlægning godtager Lars Hørsman fra Den Sociale Fællesliste ikke.

- Jeg har stillet kritiske spørgsmål til beslutningen om at lukke den her stordagpleje. For det undrer mig, at vi som politikere kan sige, at vi vil arbejde for at gøre den permanent, og det næste, vi så hører, er, at den skal lukkes, siger Lars Hørsman.

Han bliver bakket op af Peter G. Hansen fra Socialdemokratiet, som har tænkt sig at tage sagen op på næste udvalgsmøde i januar næste år.

- Nogle gange tror jeg, det i forvaltningen kan gå lige hurtigt nok med at tage de nemme løsninger, fordi medarbejderne er pressede på tid. Men vi tager sagen op igen, den er bestemt ikke lagt død her, siger Peter G. Hansen.